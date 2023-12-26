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Прокуратура РК контролирует соблюдение прав эвакуированных феодосийцев

Прокуратура РК контролирует соблюдение прав эвакуированных феодосийцев - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Прокуратура РК контролирует соблюдение прав эвакуированных феодосийцев

Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав жителей в связи с происшествием в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T09:57

2023-12-26T09:57

2023-12-26T10:02

прокуратура республики крым

атака на феодосию

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав жителей в связи с происшествием в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Уточняется, что сотрудники ведомства выехали в разворачиваемый пункт временного размещения граждан с целью контроля за соблюдением прав эвакуируемых жителей.Кроме того, вопросы обеспечения водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым находятся на контроле прокуроров.Для приема обращений по указанным вопросам в прокуратурах Республики Крым и прокуратуре города Феодосии организованы горячие линии, на которые можно позвонить по следующим телефонам: +7 (978) 053-62-08, +7 (365) 277 -38-34, +7 (978) 781-82-75.Ситуация находится на личном контроле прокурора Республики Крым Олега Камшилова, резюмировали в ведомстве.Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, в пункты временного размещения были эвакуированы шесть человек, остальные разместились у родственников. Повреждения получили шесть зданий, в основном выбиты окна.В ночь на вторник на Феодосию была совершена вражеская атака. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате ЧП в районе порта произошла детонация и возник пожар. На данный момент возгорание локализовано.В результате происшествия в расположенных в центре зданиях выбиты окна. В городе проводится эвакуация жителей домов, расположенных поблизости от Феодосийского морского торгового порта, территория оцеплена. Людей на автобусах вывозят в пункт временного сбора, развернутый на базе городской школы № 9.На данный момент движение общественного транспорта по улицам Десантников и Красноармейской перекрыто. По информации "Крымской железной дороги", 26 декабря поезда №7110 Феодосия – Джанкой и №6750 Феодосия – Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская.На месте работают все профильные службы. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Все о происшествии здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Феодосию: что известно к этому часуЭлектрички из Феодосии изменили маршрут – что известноВ Феодосии проводят эвакуацию людей после атаки ВСУ

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