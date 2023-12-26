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Прокуратура РК контролирует соблюдение прав эвакуированных феодосийцев - РИА Новости Крым, 26.12.2023
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Прокуратура РК контролирует соблюдение прав эвакуированных феодосийцев
Прокуратура РК контролирует соблюдение прав эвакуированных феодосийцев - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Прокуратура РК контролирует соблюдение прав эвакуированных феодосийцев
Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав жителей в связи с происшествием в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T09:57
2023-12-26T10:02
прокуратура республики крым
атака на феодосию
новости крыма
крым
феодосия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав жителей в связи с происшествием в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Уточняется, что сотрудники ведомства выехали в разворачиваемый пункт временного размещения граждан с целью контроля за соблюдением прав эвакуируемых жителей.Кроме того, вопросы обеспечения водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым находятся на контроле прокуроров.Для приема обращений по указанным вопросам в прокуратурах Республики Крым и прокуратуре города Феодосии организованы горячие линии, на которые можно позвонить по следующим телефонам: +7 (978) 053-62-08, +7 (365) 277 -38-34, +7 (978) 781-82-75.Ситуация находится на личном контроле прокурора Республики Крым Олега Камшилова, резюмировали в ведомстве.Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, в пункты временного размещения были эвакуированы шесть человек, остальные разместились у родственников. Повреждения получили шесть зданий, в основном выбиты окна.В ночь на вторник на Феодосию была совершена вражеская атака. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате ЧП в районе порта произошла детонация и возник пожар. На данный момент возгорание локализовано.В результате происшествия в расположенных в центре зданиях выбиты окна. В городе проводится эвакуация жителей домов, расположенных поблизости от Феодосийского морского торгового порта, территория оцеплена. Людей на автобусах вывозят в пункт временного сбора, развернутый на базе городской школы № 9.На данный момент движение общественного транспорта по улицам Десантников и Красноармейской перекрыто. По информации "Крымской железной дороги", 26 декабря поезда №7110 Феодосия – Джанкой и №6750 Феодосия – Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская.На месте работают все профильные службы. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Все о происшествии здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Феодосию: что известно к этому часуЭлектрички из Феодосии изменили маршрут – что известноВ Феодосии проводят эвакуацию людей после атаки ВСУ
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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прокуратура республики крым, атака на феодосию, новости крыма, крым, феодосия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
Прокуратура РК контролирует соблюдение прав эвакуированных феодосийцев

Прокуратура РК взяла на контроль соблюдение прав людей в связи с происшествием в Феодосии

09:57 26.12.2023 (обновлено: 10:02 26.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрокуратура Республики Крым
Прокуратура Республики Крым - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав жителей в связи с происшествием в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав жителей города Феодосии в связи с чрезвычайным происшествием", – сказано в сообщении.
Уточняется, что сотрудники ведомства выехали в разворачиваемый пункт временного размещения граждан с целью контроля за соблюдением прав эвакуируемых жителей.
Кроме того, вопросы обеспечения водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым находятся на контроле прокуроров.
Для приема обращений по указанным вопросам в прокуратурах Республики Крым и прокуратуре города Феодосии организованы горячие линии, на которые можно позвонить по следующим телефонам: +7 (978) 053-62-08, +7 (365) 277 -38-34, +7 (978) 781-82-75.
Ситуация находится на личном контроле прокурора Республики Крым Олега Камшилова, резюмировали в ведомстве.
Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, в пункты временного размещения были эвакуированы шесть человек, остальные разместились у родственников. Повреждения получили шесть зданий, в основном выбиты окна.
В ночь на вторник на Феодосию была совершена вражеская атака. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате ЧП в районе порта произошла детонация и возник пожар. На данный момент возгорание локализовано.
В результате происшествия в расположенных в центре зданиях выбиты окна. В городе проводится эвакуация жителей домов, расположенных поблизости от Феодосийского морского торгового порта, территория оцеплена. Людей на автобусах вывозят в пункт временного сбора, развернутый на базе городской школы № 9.
На данный момент движение общественного транспорта по улицам Десантников и Красноармейской перекрыто. По информации "Крымской железной дороги", 26 декабря поезда №7110 Феодосия – Джанкой и №6750 Феодосия – Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская.
На месте работают все профильные службы. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Все о происшествии здесь.
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