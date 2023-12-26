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Феодосия после атаки ВСУ: что происходит в городе - РИА Новости Крым, 26.12.2023
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Феодосия после атаки ВСУ: что происходит в городе
Феодосия после атаки ВСУ: что происходит в городе - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Феодосия после атаки ВСУ: что происходит в городе
При отражении ракетной атаки ВСУ по Феодосии поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск", есть один погибший и двое раненых. Вооруженные силы России... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T11:01
2023-12-26T11:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. При отражении ракетной атаки ВСУ по Феодосии поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск", есть один погибший и двое раненых. Вооруженные силы России уничтожили два самолета противника Су-24, с которых осуществлялись пуски. Люди из близлежащих домов отселены из опасной зоны, на месте работают профильные службы.ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Жителей нескольких домов вывезли в пункты временного размещения.Погибший и раненыеКак сообщил глава республики Сергей Аксенов, в результате удара один человек погиб и двое получили ранения. "К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены", – сообщил Аксенов. В городе повреждены шесть зданий, шестерых жильцов домов эвакуировали в пункты временного размещения, остальные разместились у родных и знакомых, добавил он.Соблюдение прав эвакуируемых жителей, а также вопрос их обеспечения водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым контролируют сотрудники прокуратуры Крыма. Представители ведомства выехали в разворачиваемый пункт временного размещения граждан.Атака ВСУ на ФеодосиюПо Крыму были выпущены авиационные управляемые ракеты. При отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск", пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Российские средства противовоздушной обороны в районе населенного пункта Жовтень в Николаевской области ответным огнем уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.Последствия удараВ центре города в зданиях выбиты окна. Из расположенных поблизости от Феодосийского морского торгового порта жилых домов эвакуировали жильцов, территория оцеплена. Людей на автобусах вывезли в пункт временного сбора, развернутый на базе городской школы № 9. Повреждения получило и здание железнодорожного вокзала. На место для оценки степени разрушений выехала специальная комиссия. Кроме того, приостановил работу центр "Мои документы" по адресу Горького, 13.На данный момент движение общественного транспорта по улицам Десантников и Красноармейской перекрыто. Автобусы следуют по скорректированным маршрутам. Маршрут №15 отменен. Руководителей предприятий попросили с пониманием отнестись к возможным опозданиям сотрудников. По информации "Крымской железной дороги", 26 декабря поезда №7110 И №6750 Феодосия — Джанкой будут отправляться со станции "Айвазовская".По словам главы РК Сергея Аксенова, транспортная инфраструктура города работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет.На месте продолжают работать сотрудники профильных служб. А коммунальщики убирают улицы от осколков и обломков.Все о происшествии собрали здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабль "Новочеркасск" поврежден в Феодосии при атаке ВСУ – МинобороныЗдание железнодорожного вокзала повреждено в ФеодосииВ Феодосии проводят эвакуацию людей после атаки ВСУ
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Феодосия после атаки ВСУ: что происходит в городе

Обстановка в Феодосии после вражеской атаки – что известно к этому часу

11:01 26.12.2023 (обновлено: 11:03 26.12.2023)
 
© РИА Новости КрымПоследствия ночного удара по Феодосии
Последствия ночного удара по Феодосии - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. При отражении ракетной атаки ВСУ по Феодосии поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск", есть один погибший и двое раненых. Вооруженные силы России уничтожили два самолета противника Су-24, с которых осуществлялись пуски. Люди из близлежащих домов отселены из опасной зоны, на месте работают профильные службы.
ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Жителей нескольких домов вывезли в пункты временного размещения.

Погибший и раненые

Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, в результате удара один человек погиб и двое получили ранения.
"К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены", – сообщил Аксенов.
В городе повреждены шесть зданий, шестерых жильцов домов эвакуировали в пункты временного размещения, остальные разместились у родных и знакомых, добавил он.
Соблюдение прав эвакуируемых жителей, а также вопрос их обеспечения водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым контролируют сотрудники прокуратуры Крыма. Представители ведомства выехали в разворачиваемый пункт временного размещения граждан.

Атака ВСУ на Феодосию

По Крыму были выпущены авиационные управляемые ракеты. При отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск", пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Российские средства противовоздушной обороны в районе населенного пункта Жовтень в Николаевской области ответным огнем уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.

Последствия удара

В центре города в зданиях выбиты окна. Из расположенных поблизости от Феодосийского морского торгового порта жилых домов эвакуировали жильцов, территория оцеплена. Людей на автобусах вывезли в пункт временного сбора, развернутый на базе городской школы № 9.
Повреждения получило и здание железнодорожного вокзала. На место для оценки степени разрушений выехала специальная комиссия. Кроме того, приостановил работу центр "Мои документы" по адресу Горького, 13.
На данный момент движение общественного транспорта по улицам Десантников и Красноармейской перекрыто. Автобусы следуют по скорректированным маршрутам. Маршрут №15 отменен. Руководителей предприятий попросили с пониманием отнестись к возможным опозданиям сотрудников.
По информации "Крымской железной дороги", 26 декабря поезда №7110 И №6750 Феодосия — Джанкой будут отправляться со станции "Айвазовская".
По словам главы РК Сергея Аксенова, транспортная инфраструктура города работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет.
На месте продолжают работать сотрудники профильных служб. А коммунальщики убирают улицы от осколков и обломков.
Все о происшествии собрали здесь.
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