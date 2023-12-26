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Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на Феодосию - РИА Новости Крым, 26.12.2023
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Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на Феодосию
Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на Феодосию - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на Феодосию
Один человек погиб, двое получили ранения в результате ночной атаки на Феодосию. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T09:46
2023-12-26T09:54
атака на феодосию
атаки всу на крым
феодосия
сергей аксенов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Один человек погиб, двое получили ранения в результате ночной атаки на Феодосию. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Жителей нескольких домов вывезли в пункты размещения. Аксенов уточнил, что транспортная инфраструктура города работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет. На месте продолжают работать сотрудники профильных служб. А коммунальщики убирают улицы от осколков и обломков. Как сообщалось, после ЧП временно перекрыли движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской, которые находятся поблизости от порта. Автобусы следуют по скорректированным маршрутам. Кроме того, в течение сегодняшнего дня поезда №7110 Феодосия — Джанкой и №6750 Феодосия — Джанкой будут отправляться со станции "Айвазовская".Все о происшествии собрали здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабль "Новочеркасск" поврежден в Феодосии при атаке ВСУ – МинобороныЗдание железнодорожного вокзала повреждено в ФеодосииЦентр "Мои документы" в Феодосии приостановил работу
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Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на Феодосию

Аксенов: при атаке ВСУ на Феодосию один человек погиб и двое ранены

09:46 26.12.2023 (обновлено: 09:54 26.12.2023)
 
© РИА Новости КрымМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Один человек погиб, двое получили ранения в результате ночной атаки на Феодосию. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Жителей нескольких домов вывезли в пункты размещения.
"К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий – в основном, выбиты окна. Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых", - написал он в своем ТГ-канале.
Аксенов уточнил, что транспортная инфраструктура города работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет. На месте продолжают работать сотрудники профильных служб. А коммунальщики убирают улицы от осколков и обломков.
Как сообщалось, после ЧП временно перекрыли движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской, которые находятся поблизости от порта. Автобусы следуют по скорректированным маршрутам. Кроме того, в течение сегодняшнего дня поезда №7110 Феодосия — Джанкой и №6750 Феодосия — Джанкой будут отправляться со станции "Айвазовская".
Все о происшествии собрали здесь.
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