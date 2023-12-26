https://crimea.ria.ru/20231226/v-feodosii-posle-ataki-vsu-vozobnovili-dvizhenie-obschestvennogo-transporta-1133806666.html

В Феодосии после атаки ВСУ возобновили движение общественного транспорта

В Феодосии после атаки ВСУ возобновили движение общественного транспорта - РИА Новости Крым, 26.12.2023

В Феодосии после атаки ВСУ возобновили движение общественного транспорта

Движение общественного транспорта по двум ранее перекрытым улицам в Феодосии возобновлено. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T12:05

2023-12-26T12:05

2023-12-26T12:11

ситуация на дорогах крыма

феодосия

атака на феодосию

крым

атаки всу на крым

общество

транспорт

общественный транспорт

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133806542_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_af404588f30d44ff49e0d43e85cbc76c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Движение общественного транспорта по двум ранее перекрытым улицам в Феодосии возобновлено. Об этом сообщили в администрации города.ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. Как сообщалось, после ЧП временно перекрывали движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской, которые находятся поблизости от порта.В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Жителей нескольких домов вывезли в пункты временного размещения. Погиб один человек, четверо получили ранения.По данным РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, при отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.Все о происшествии собрали здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию увеличилосьФеодосия после атаки ВСУ: что происходит в городеПрокуратура РК контролирует соблюдение прав эвакуированных феодосийцев

https://crimea.ria.ru/20231226/zdanie-zheleznodorozhnogo-vokzala-povrezhdeno-v-feodosii-1133800065.html

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, атака на феодосию, крым, атаки всу на крым, общество, транспорт, общественный транспорт, новости крыма