https://crimea.ria.ru/20231226/v-feodosii-posle-ataki-vsu-vozobnovili-dvizhenie-obschestvennogo-transporta-1133806666.html
В Феодосии после атаки ВСУ возобновили движение общественного транспорта
В Феодосии после атаки ВСУ возобновили движение общественного транспорта - РИА Новости Крым, 26.12.2023
В Феодосии после атаки ВСУ возобновили движение общественного транспорта
Движение общественного транспорта по двум ранее перекрытым улицам в Феодосии возобновлено. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T12:05
2023-12-26T12:05
2023-12-26T12:11
ситуация на дорогах крыма
феодосия
атака на феодосию
крым
атаки всу на крым
общество
транспорт
общественный транспорт
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133806542_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_af404588f30d44ff49e0d43e85cbc76c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Движение общественного транспорта по двум ранее перекрытым улицам в Феодосии возобновлено. Об этом сообщили в администрации города.ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. Как сообщалось, после ЧП временно перекрывали движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской, которые находятся поблизости от порта.В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Жителей нескольких домов вывезли в пункты временного размещения. Погиб один человек, четверо получили ранения.По данным РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, при отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.Все о происшествии собрали здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию увеличилосьФеодосия после атаки ВСУ: что происходит в городеПрокуратура РК контролирует соблюдение прав эвакуированных феодосийцев
https://crimea.ria.ru/20231226/zdanie-zheleznodorozhnogo-vokzala-povrezhdeno-v-feodosii-1133800065.html
феодосия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133806542_110:0:1070:720_1920x0_80_0_0_71c2842df2748859398ac202298af998.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, атака на феодосию, крым, атаки всу на крым, общество, транспорт, общественный транспорт, новости крыма
В Феодосии после атаки ВСУ возобновили движение общественного транспорта
В Феодосии открыли проезд общественного транспорта по улицам Десантников и Красноармейской
12:05 26.12.2023 (обновлено: 12:11 26.12.2023)