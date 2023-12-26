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В Феодосии после атаки ВСУ возобновили движение общественного транспорта - РИА Новости Крым, 26.12.2023
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В Феодосии после атаки ВСУ возобновили движение общественного транспорта
В Феодосии после атаки ВСУ возобновили движение общественного транспорта - РИА Новости Крым, 26.12.2023
В Феодосии после атаки ВСУ возобновили движение общественного транспорта
Движение общественного транспорта по двум ранее перекрытым улицам в Феодосии возобновлено. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T12:05
2023-12-26T12:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Движение общественного транспорта по двум ранее перекрытым улицам в Феодосии возобновлено. Об этом сообщили в администрации города.ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. Как сообщалось, после ЧП временно перекрывали движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской, которые находятся поблизости от порта.В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Жителей нескольких домов вывезли в пункты временного размещения. Погиб один человек, четверо получили ранения.По данным РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, при отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.Все о происшествии собрали здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию увеличилосьФеодосия после атаки ВСУ: что происходит в городеПрокуратура РК контролирует соблюдение прав эвакуированных феодосийцев
https://crimea.ria.ru/20231226/zdanie-zheleznodorozhnogo-vokzala-povrezhdeno-v-feodosii-1133800065.html
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В Феодосии после атаки ВСУ возобновили движение общественного транспорта

В Феодосии открыли проезд общественного транспорта по улицам Десантников и Красноармейской

12:05 26.12.2023 (обновлено: 12:11 26.12.2023)
 
© РИА Новости КрымСитуация в Феодосии после атаки ВСУ
Ситуация в Феодосии после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Движение общественного транспорта по двум ранее перекрытым улицам в Феодосии возобновлено. Об этом сообщили в администрации города.
ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. Как сообщалось, после ЧП временно перекрывали движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской, которые находятся поблизости от порта.
"Временные ограничения по движению транспорта на улицах Десантников и Красноармейской сняты. Общественный транспорт работает в штатном режиме согласно расписанию", - говорится в сообщении.
В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Жителей нескольких домов вывезли в пункты временного размещения. Погиб один человек, четверо получили ранения.
По данным РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, при отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.
Все о происшествии собрали здесь.
Обстановка в Феодосии после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
09:40
Здание железнодорожного вокзала повреждено в Феодосии
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