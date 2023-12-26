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Число пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию увеличилось
Число пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию увеличилось - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Число пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию увеличилось
При атаке ВСУ на Феодосию погиб один человек, еще четверо ранены. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника главного управления МЧС России... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T11:23
2023-12-26T11:23
2023-12-26T11:29
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Феодосию погиб один человек, еще четверо ранены. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника главного управления МЧС России по Крыму Игорь Скуртул. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем и двух пострадавших в результате вражеской атаки на город.По словам замначальника крымского главка МЧС, на данный момент все пожары в Феодосии локализованы и ликвидированы. В их ликвидации задействовали 250 спасателей и 50 единиц техники."На данный момент ситуация находится под контролем, работают межведомственные группы по учету ущерба, который был нанесен близлежащим многоквартирным жилым домам. Всего работает 20 межведомственных групп", - добавил Скуртул.ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Жителей нескольких домов вывезли в пункты временного размещения.По данным РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, при отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет. Все о происшествии собрали здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия после атаки ВСУ: что происходит в городеПрокуратура РК контролирует соблюдение прав эвакуированных феодосийцевЗдание железнодорожного вокзала повреждено в Феодосии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Число пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию увеличилось
Количество пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию увеличилось до пяти – крымский главк МЧС
11:23 26.12.2023 (обновлено: 11:29 26.12.2023)