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Число пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию увеличилось - РИА Новости Крым, 26.12.2023
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Число пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию увеличилось
Число пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию увеличилось - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Число пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию увеличилось
При атаке ВСУ на Феодосию погиб один человек, еще четверо ранены. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника главного управления МЧС России... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T11:23
2023-12-26T11:29
феодосия
атака на феодосию
атаки всу на крым
происшествия
общество
гу мчс рф по республике крым
игорь скуртул
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Феодосию погиб один человек, еще четверо ранены. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника главного управления МЧС России по Крыму Игорь Скуртул. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем и двух пострадавших в результате вражеской атаки на город.По словам замначальника крымского главка МЧС, на данный момент все пожары в Феодосии локализованы и ликвидированы. В их ликвидации задействовали 250 спасателей и 50 единиц техники."На данный момент ситуация находится под контролем, работают межведомственные группы по учету ущерба, который был нанесен близлежащим многоквартирным жилым домам. Всего работает 20 межведомственных групп", - добавил Скуртул.ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Жителей нескольких домов вывезли в пункты временного размещения.По данным РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, при отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет. Все о происшествии собрали здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия после атаки ВСУ: что происходит в городеПрокуратура РК контролирует соблюдение прав эвакуированных феодосийцевЗдание железнодорожного вокзала повреждено в Феодосии
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РИА Новости Крым
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феодосия, атака на феодосию, атаки всу на крым, происшествия, общество, гу мчс рф по республике крым, игорь скуртул, новости крыма
Число пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию увеличилось

Количество пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию увеличилось до пяти – крымский главк МЧС

11:23 26.12.2023 (обновлено: 11:29 26.12.2023)
 
© РИА Новости КрымПоследствия атаки на Феодосию
Последствия атаки на Феодосию - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Феодосию погиб один человек, еще четверо ранены. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника главного управления МЧС России по Крыму Игорь Скуртул.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем и двух пострадавших в результате вражеской атаки на город.

"На данный момент пять человек пострадали, из них один погиб", – сказал Скуртул.

По словам замначальника крымского главка МЧС, на данный момент все пожары в Феодосии локализованы и ликвидированы. В их ликвидации задействовали 250 спасателей и 50 единиц техники.
"На данный момент ситуация находится под контролем, работают межведомственные группы по учету ущерба, который был нанесен близлежащим многоквартирным жилым домам. Всего работает 20 межведомственных групп", - добавил Скуртул.
ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Жителей нескольких домов вывезли в пункты временного размещения.
По данным РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, при отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.
Все о происшествии собрали здесь.
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