https://crimea.ria.ru/20231226/chislo-postradavshikh-pri-atake-vsu-na-feodosiyu-uvelichilos-1133804110.html

Число пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию увеличилось

Число пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию увеличилось - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Число пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию увеличилось

При атаке ВСУ на Феодосию погиб один человек, еще четверо ранены. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника главного управления МЧС России... РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T11:23

2023-12-26T11:23

2023-12-26T11:29

феодосия

атака на феодосию

атаки всу на крым

происшествия

общество

гу мчс рф по республике крым

игорь скуртул

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133801933_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9e360a8366c0781909bce8599cd06f69.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Феодосию погиб один человек, еще четверо ранены. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника главного управления МЧС России по Крыму Игорь Скуртул. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем и двух пострадавших в результате вражеской атаки на город.По словам замначальника крымского главка МЧС, на данный момент все пожары в Феодосии локализованы и ликвидированы. В их ликвидации задействовали 250 спасателей и 50 единиц техники."На данный момент ситуация находится под контролем, работают межведомственные группы по учету ущерба, который был нанесен близлежащим многоквартирным жилым домам. Всего работает 20 межведомственных групп", - добавил Скуртул.ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Жителей нескольких домов вывезли в пункты временного размещения.По данным РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, при отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет. Все о происшествии собрали здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия после атаки ВСУ: что происходит в городеПрокуратура РК контролирует соблюдение прав эвакуированных феодосийцевЗдание железнодорожного вокзала повреждено в Феодосии

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, атака на феодосию, атаки всу на крым, происшествия, общество, гу мчс рф по республике крым, игорь скуртул, новости крыма