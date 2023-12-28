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Сколько туристов посетят Севастополь в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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Сколько туристов посетят Севастополь в новогодние праздники
Сколько туристов посетят Севастополь в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Сколько туристов посетят Севастополь в новогодние праздники
Загрузка севастопольских отелей в новогодние праздники составит до 40%, при этом больше всего гостей едут в город из новых регионов. Об этом в четверг сообщил... РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T15:53
2023-12-28T15:53
севастополь
михаил развожаев
отдых в крыму
крым курортный
новый год 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Загрузка севастопольских отелей в новогодние праздники составит до 40%, при этом больше всего гостей едут в город из новых регионов. Об этом в четверг сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что гостей в Севастополь привлекает в частности то, как преобразился город за последнее время в части благоустройства общественных пространств и инфраструктуры. При этом, по словам губернатора, массовых праздничных мероприятий в новогодние праздники в Севастополе не будет в связи с режимом безопасности.Уровень бронирования номеров в отелях Крыма на новогодние праздники вырос в среднем на 36% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, в Севастополе рост составил 42%, сообщал ране Российский союз туриндустрии (РСТ). Читайте также на РИА Новости Крым:Каких туристов ждет Севастополь в будущем годуВ Крыму составили портрет туриста 2023 годаУ туристов в Крыму пользуются спросом ранее недооцененные районы – власти
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, михаил развожаев, отдых в крыму, крым курортный, новый год 2024
Сколько туристов посетят Севастополь в новогодние праздники

Развожаев: загрузка севастопольских отелей в новогодние праздники составит до 40%

15:53 28.12.2023
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Загрузка севастопольских отелей в новогодние праздники составит до 40%, при этом больше всего гостей едут в город из новых регионов. Об этом в четверг сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия 24".

"Порядка 30-40% отелей на новогодние праздники забронировано. Изменилась немножко структура – едут гости из новых регионов", – констатировал Развожаев.

Он отметил, что гостей в Севастополь привлекает в частности то, как преобразился город за последнее время в части благоустройства общественных пространств и инфраструктуры. При этом, по словам губернатора, массовых праздничных мероприятий в новогодние праздники в Севастополе не будет в связи с режимом безопасности.
Уровень бронирования номеров в отелях Крыма на новогодние праздники вырос в среднем на 36% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, в Севастополе рост составил 42%, сообщал ране Российский союз туриндустрии (РСТ).
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СевастопольМихаил РазвожаевОтдых в КрымуКрым курортныйНовый год 2024
 
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