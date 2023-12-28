https://crimea.ria.ru/20231228/skolko-turistov-posetyat-sevastopol-v-novogodnie-prazdniki-1133878842.html

Сколько туристов посетят Севастополь в новогодние праздники

Сколько туристов посетят Севастополь в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Сколько туристов посетят Севастополь в новогодние праздники

Загрузка севастопольских отелей в новогодние праздники составит до 40%, при этом больше всего гостей едут в город из новых регионов. Об этом в четверг сообщил... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T15:53

2023-12-28T15:53

2023-12-28T15:53

севастополь

михаил развожаев

отдых в крыму

крым курортный

новый год 2024

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631735_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_97a1c7b1d33cc24011b7a1ded161096f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Загрузка севастопольских отелей в новогодние праздники составит до 40%, при этом больше всего гостей едут в город из новых регионов. Об этом в четверг сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что гостей в Севастополь привлекает в частности то, как преобразился город за последнее время в части благоустройства общественных пространств и инфраструктуры. При этом, по словам губернатора, массовых праздничных мероприятий в новогодние праздники в Севастополе не будет в связи с режимом безопасности.Уровень бронирования номеров в отелях Крыма на новогодние праздники вырос в среднем на 36% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, в Севастополе рост составил 42%, сообщал ране Российский союз туриндустрии (РСТ). Читайте также на РИА Новости Крым:Каких туристов ждет Севастополь в будущем годуВ Крыму составили портрет туриста 2023 годаУ туристов в Крыму пользуются спросом ранее недооцененные районы – власти

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, отдых в крыму, крым курортный, новый год 2024