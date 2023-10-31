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Каких туристов ждет Севастополь в будущем году

Каких туристов ждет Севастополь в будущем году - РИА Новости Крым, 31.10.2023

Каких туристов ждет Севастополь в будущем году

В Севастополе в следующем туристическом сезоне ждут гостей из Белоруссии и Африки – договоренности уже есть, а вот к организованному и массовому приему гостей... РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T21:15

2023-10-31T21:15

2023-10-31T21:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в следующем туристическом сезоне ждут гостей из Белоруссии и Африки – договоренности уже есть, а вот к организованному и массовому приему гостей из Китая регион пока не готов. Об этом сообщила начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.По словам Остапенко, несмотря на то, что сегодня не самые благоприятные условия для посещения Севастополя иностранными туристами, в правительстве города не останавливают работы на перспективу. Больше того, уже есть договоренности на будущий турсезон.Он отметила, что Севастополь работает по всем международным договорам в отрасли туризма, которые были ранее заключены регионом с другими странами. Одновременно ведется работа по улучшению инфраструктуры и обучению новых сотрудников. В частности, "учитывая те языки, которые будут востребованы", аттестуются гиды-проводники.Есть совершенно новое, чем можно похвалиться: большой упор делается на развитие семейного экологического туризма, который заинтересует и зарубежных гостей, и туристов из материковой России. "На следующий год мы планируем продолжить эту работу и углубиться в направление именно детского туризма, развитие нашей инфраструктуры для приема семей с детьми", – сказала Остапенко.Но есть и направление, в котором регион презентовать себя еще не готов.Ранее старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Алла Верченко высказала мнение о том, что природа Крыма и его достопримечательности могут быть очень привлекательными для китайских туристов, но они очень требовательные, и мало какие объекты туризма в республике сегодня готовы их встречать на должном уровне.Мнение о китайском туризме в Крыму высказывал также блогер-миллионник, публицист Сюй Цзицзюнь. Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы в Крыму ищут местные продукты и вино Какая страна способна раз и навсегда решить проблему турпотока в Крым Африка "откроет" новые безопасные маршруты в Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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