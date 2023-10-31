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Каких туристов ждет Севастополь в будущем году - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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Каких туристов ждет Севастополь в будущем году
Каких туристов ждет Севастополь в будущем году - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Каких туристов ждет Севастополь в будущем году
В Севастополе в следующем туристическом сезоне ждут гостей из Белоруссии и Африки – договоренности уже есть, а вот к организованному и массовому приему гостей... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T21:15
2023-10-31T21:15
севастополь
туризм в крыму
туризм
внутренний туризм
лариса остапенко
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в следующем туристическом сезоне ждут гостей из Белоруссии и Африки – договоренности уже есть, а вот к организованному и массовому приему гостей из Китая регион пока не готов. Об этом сообщила начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.По словам Остапенко, несмотря на то, что сегодня не самые благоприятные условия для посещения Севастополя иностранными туристами, в правительстве города не останавливают работы на перспективу. Больше того, уже есть договоренности на будущий турсезон.Он отметила, что Севастополь работает по всем международным договорам в отрасли туризма, которые были ранее заключены регионом с другими странами. Одновременно ведется работа по улучшению инфраструктуры и обучению новых сотрудников. В частности, "учитывая те языки, которые будут востребованы", аттестуются гиды-проводники.Есть совершенно новое, чем можно похвалиться: большой упор делается на развитие семейного экологического туризма, который заинтересует и зарубежных гостей, и туристов из материковой России. "На следующий год мы планируем продолжить эту работу и углубиться в направление именно детского туризма, развитие нашей инфраструктуры для приема семей с детьми", – сказала Остапенко.Но есть и направление, в котором регион презентовать себя еще не готов.Ранее старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Алла Верченко высказала мнение о том, что природа Крыма и его достопримечательности могут быть очень привлекательными для китайских туристов, но они очень требовательные, и мало какие объекты туризма в республике сегодня готовы их встречать на должном уровне.Мнение о китайском туризме в Крыму высказывал также блогер-миллионник, публицист Сюй Цзицзюнь. Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы в Крыму ищут местные продукты и вино Какая страна способна раз и навсегда решить проблему турпотока в Крым Африка "откроет" новые безопасные маршруты в Крым
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севастополь, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, лариса остапенко, правительство севастополя, крым, новости, новости крыма
Каких туристов ждет Севастополь в будущем году

Севастополь готовится принять в будущем году группы белорусских и африканских туристов

21:15 31.10.2023
 
© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в Сочи
Отдыхающие на набережной в Сочи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в следующем туристическом сезоне ждут гостей из Белоруссии и Африки – договоренности уже есть, а вот к организованному и массовому приему гостей из Китая регион пока не готов. Об этом сообщила начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.
По словам Остапенко, несмотря на то, что сегодня не самые благоприятные условия для посещения Севастополя иностранными туристами, в правительстве города не останавливают работы на перспективу. Больше того, уже есть договоренности на будущий турсезон.

"Мы формируем отложенный спрос в части иностранных туристов. Понимаем, что есть логистические трудности, но это нас не останавливает от ведения переговоров, деловых встреч с нашими зарубежными партнерами. Выстроена работа с Республикой Беларусь, достигнуты договоренности об обмене туристическими группами на следующий период. С африканскими странами также общаемся. Сейчас говорим в первую очередь о туристах-студентах, которые, планируется, к нам приедут", – рассказала Остапенко в ходе доклада на сессии заксобрания 31 октября.

Он отметила, что Севастополь работает по всем международным договорам в отрасли туризма, которые были ранее заключены регионом с другими странами. Одновременно ведется работа по улучшению инфраструктуры и обучению новых сотрудников. В частности, "учитывая те языки, которые будут востребованы", аттестуются гиды-проводники.
Есть совершенно новое, чем можно похвалиться: большой упор делается на развитие семейного экологического туризма, который заинтересует и зарубежных гостей, и туристов из материковой России. "На следующий год мы планируем продолжить эту работу и углубиться в направление именно детского туризма, развитие нашей инфраструктуры для приема семей с детьми", – сказала Остапенко.
Но есть и направление, в котором регион презентовать себя еще не готов.

"Пока, наверное, наш регион не готов принимать китайских туристов", – заявила Остапенко.

Ранее старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Алла Верченко высказала мнение о том, что природа Крыма и его достопримечательности могут быть очень привлекательными для китайских туристов, но они очень требовательные, и мало какие объекты туризма в республике сегодня готовы их встречать на должном уровне.
Мнение о китайском туризме в Крыму высказывал также блогер-миллионник, публицист Сюй Цзицзюнь.
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