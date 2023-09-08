https://crimea.ria.ru/20230908/kakaya-strana-sposobna-raz-i-navsegda-reshit-problemu-turpotoka-v-krym-1131266238.html

Какая страна способна раз и навсегда решить проблему турпотока в Крым

Какая страна способна раз и навсегда решить проблему турпотока в Крым - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Какая страна способна раз и навсегда решить проблему турпотока в Крым

Если Китай всерьез заинтересуется налаживанием туристических связей с Крымом, проблема с заполнением санаториев, здравниц и отелей полуострова будет решена раз... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T20:11

2023-09-08T20:11

2023-09-08T21:18

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россия

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андрей никифоров

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минкурортов крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Если Китай всерьез заинтересуется налаживанием туристических связей с Крымом, проблема с заполнением санаториев, здравниц и отелей полуострова будет решена раз и навсегда. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров, комментируя визит в Крым делегации из КНР.По словам политолога, несмотря на тесные связи Пекина с Москвой, западные санкции в отношении Крыма на протяжении девяти лет были для китайского бизнеса "довольно непраздным вопросом". Предприниматели из КНР еще со времен нахождения полуострова в составе Украины проявляли интерес к активной работе в Крыму, но "общую почву" с Киевом в этом вопросе так и не удалось найти, констатировал Никифоров.Визит китайских блогеров в КрымДелегация китайских блогеров и экспертов в четверг прибыла в Крым в рамках визита в Россию, организованного мультимедийным изданием "Украина.ру" международной медиагруппы "Россия сегодня". Они уже посетили Москву, Донецкую Народную Республику и сейчас приехали на полуостров. Представители китайской делегации встретились с главой Крыма Сергеем Аксеновым.Как сообщил глава республики в своем Telegram-канале, в ходе встречи обсуждалось взаимодействие в области туризма. По словам китайских гостей, в Крым готовы приезжать туристы из КНР, которым интересно увидеть богатства полуострова. Кроме того, необходимо развивать сотрудничество в информационной сфере, чтобы у жителей Китая была возможность получать актуальную информацию о жизни в республике из первых рук, отметил Аксенов.В пресс-центре РИА Новости Крым блогер Жао Цзинь рассказал, что информация о Крыме поступает в китайские СМИ, однако ее недостаточно. Поэтому блогеры и приехали на полуостров, чтобы лично увидеть его историко-культурные объекты, пообщаться с людьми и оценить ситуацию в этом российском регионе.Его коллега Сюй Цзицзюнь заверил, что по итогам поездки он планирует выпустить для своих подписчиков серию статей и видеоклипов, где он расскажет "о прекрасной России и дружелюбных русских".Итоги летнего сезона в КрымуРанее Сергей Аксенов сообщил, что с начала этого года Крым принял почти 3,8 млн туристов, это на 28% меньше показателя предыдущего года.По его словам, туристическая отрасль работала в непростых условиях, но, тем не менее, курортный сезон состоялся.Минкурортов республики начало прием заявок от субъектов туриндустрии и смежных отраслей на выплаты. Они будут назначаться при выполнении условий по сохранению занятости из расчета четыре МРОТ на каждого сотрудника. Эта мера направлена на поддержку коллективов и предприятий.

https://crimea.ria.ru/20230907/chto-porazilo-kitaytsev-v-krymu-1131232437.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, отдых в крыму, россия, китай, мнения, крым, андрей никифоров, сергей аксенов, минкурортов крыма, крым курортный