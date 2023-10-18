https://crimea.ria.ru/20231018/krym-gotov-vstrechat-turistov-iz-kitaya-perspektivy-i-problemy-1132181175.html

Крым готов встречать туристов из Китая: перспективы и проблемы

Крым готов встречать туристов из Китая: перспективы и проблемы - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Крым готов встречать туристов из Китая: перспективы и проблемы

Природа Крыма и его достопримечательности могут быть очень привлекательными для китайцев, но следует быть готовыми их встречать: это очень требовательный... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T20:44

2023-10-18T20:44

2023-10-18T20:44

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Старший научный сотрудник Институт Китая и современной Азии РАН Алла Верченко о том, чем может быть интересен Крым для китайских туристов Старший научный сотрудник Институт Китая и современной Азии РАН Алла Верченко о том, чем может быть интересен Крым для китайских туристов audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Природа Крыма и его достопримечательности могут быть очень привлекательными для китайцев, но следует быть готовыми их встречать: это очень требовательный турист. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Алла Верченко.Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что, согласно предварительном данным, в России в 2023 году побывают 360 тыс. китайских туристов, а в Китае – 470 тыс. российских.Чем Крым привлечет китайцевПо мнению Верченко, нынешняя ситуация действительно очень благоприятная для развития туризма между Россией и Китаем, поскольку отношения этих двух стран находятся "на самом высоком уровне за всю историю, а международная обстановка сближает" их еще больше."И я уверена, что поездки в Россию, в том числе в Крым, станут еще более привлекательными", – отметила эксперт.По словам Верченко, это связано в том числе и с тем, что в последнее время в Китае уделяют очень большое внимание улучшению качества жизни населения и повышению его культурного уровня, к тому же большую роль играет то, что китайцы очень заботятся о своем здоровье.Экологический туризм с посещением природных мест, минимально затронутых деятельностью человека, сейчас очень популярен в Китае, а в Крыму таких мест можно найти множество, пояснила она свою позицию.Не менее привлекательным будет и отдых на море, в том числе с выходом "посмотреть на дельфинов", и вечерние прогулки по лунной дорожке в полнолуние, и поездки к достопримечательностям – музеям, дворцам и крепостям, добавила Верченко. Кроме того, истории наших стран очень пересекаются, и сведения об этом есть в Крыму, что тоже будет очень интересно китайскому туристу.Как Крым должен быть готов встречать китайского туристаПри этом Верченко подчеркнула, что китайцы – очень требовательные туристы, и "организация досуга для них играет огромную роль".Им нужна не только четкая организация – самолет, трансфер, гостиницы – если условия будут хорошие, они поедут и на поезде, им нужен достойный уровень сервиса, сказала эксперт.Так, например, в Китае во всех гостиницах есть зубная щетка и паста, китайцы привыкли к этому, и, если этого нет – "услуга не та". Роль играет и наличие широкой кровати – они жалуются на узкие, и обязательное наличие чайника, так как чай они пьют много и часто, отметила Верченко."Все эти нюансы, которые могут испортить впечатление", – считает она.Кроме того, во всех турах непременно потребуется гид-переводчик, программа посещений тех или иных объектов должна быть проработана, а кухня, которую предложат в Крыму – непременно должна быть китайской в том числе.Что касается антироссийских санкций, то этот вопрос должен быть решен на политическом уровне в Китае, однако "обычные туристы поедут и так", уверена эксперт.Ранее китайский публицист и блогер-миллионник Сюй Цзицзюнь, пребывая в Севастополе в рамках визита в Крым в составе китайской делегации, высказал РИА Новости Крым мнение о том, что неразрывно свяжет Крым и Китай. Читайте также на РИА Новости Крым:Отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз – Путин О чем заявил Путин в Пекине Блогеры из Китая честно поделились впечатлениями о Крыме

https://crimea.ria.ru/20230912/kurortnyy-potentsial-kryma-predstavili-na-mezhdunarodnom-forume-v-moskve-1131353776.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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