https://crimea.ria.ru/20231018/putin-otnosheniya-rossii-i-kitaya-krepnut-pod-vliyaniem-vneshnikh-obschikh-ugroz-1132170247.html

Отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз - Путин

Отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз - Путин - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз - Путин

Отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз и имеют большие перспективы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T13:09

2023-10-18T13:09

2023-10-18T13:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз и имеют большие перспективы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.Путин также подчеркнул, что смотрит "с оптимизмом" на перспективы отношений между Россией и Китаем, о чем свидетельствует уже проделанная работа по планированию совместных масштабных мероприятий.По словам российского лидера, его беседа с председателем КНР длилась три часа. За это время обсуждалось очень многое.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем заявил Путин в Пекине Спасти все, что можно: о чем говорили Путин и Орбан в Пекине Путин оценил мирные предложения Китая по Украине

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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