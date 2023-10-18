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Отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз - Путин
Отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз - Путин - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз - Путин
Отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз и имеют большие перспективы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T13:09
2023-10-18T13:09
2023-10-18T13:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз и имеют большие перспективы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.Путин также подчеркнул, что смотрит "с оптимизмом" на перспективы отношений между Россией и Китаем, о чем свидетельствует уже проделанная работа по планированию совместных масштабных мероприятий.По словам российского лидера, его беседа с председателем КНР длилась три часа. За это время обсуждалось очень многое.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем заявил Путин в Пекине Спасти все, что можно: о чем говорили Путин и Орбан в Пекине Путин оценил мирные предложения Китая по Украине
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Отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз - Путин
Путин: общие угрозы укрепляют отношения России и Китая
13:09 18.10.2023 (обновлено: 13:17 18.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз и имеют большие перспективы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.
"Все эти внешние факторы – это общие угрозы, и они укрепляют российско-китайское взаимодействие", – заявил президент, отвечая на вопрос о влиянии в частности российско-украинского и палестино-израильского конфликтов на связи РФ и КНР.
Путин также подчеркнул, что смотрит "с оптимизмом" на перспективы отношений между Россией и Китаем, о чем свидетельствует уже проделанная работа по планированию совместных масштабных мероприятий.
"В марте были достигнуты определенные договоренности, и сейчас в Бишкеке премьеры должны будут детализировать эти пункты и подписать план нашего взаимодействия до 2030 года. Это очень хороший план, конкретный, существенный. Делается все с обеих сторон без раскачки и административных проволочек, что для правительственных структур любой страны необычно", – сказал президент.
По словам российского лидера, его беседа с председателем КНР длилась три часа. За это время обсуждалось очень многое.
"Все и не расскажешь. Это вся двусторонняя повестка, много там вопросов: это экономика, финансы, политическое взаимодействие... Обсуждали довольно подробно и ситуацию на Ближнем Востоке, я проинформирвал председателя о ситуации, которая складывается на украинском треке довольно подробно", – сказал президент.
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