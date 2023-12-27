https://crimea.ria.ru/20231227/pushilin-otsenil-perspektivy-vosstanovleniya-marinki-1133846410.html

Пушилин оценил перспективы восстановления Марьинки

Пушилин оценил перспективы восстановления Марьинки - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Пушилин оценил перспективы восстановления Марьинки

Решение по восстановлению освобожденного города Марьинка в Донецкой Народной Республике будет приниматься позже, с большой долей вероятности оно будет... РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T16:51

2023-12-27T16:51

2023-12-27T16:52

марьинка (город в днр)

денис пушилин

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Решение по восстановлению освобожденного города Марьинка в Донецкой Народной Республике будет приниматься позже, с большой долей вероятности оно будет положительным. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.Он отметил, что освобождение Марьинки позволит "хоть в какой-то части, по крайней мере, нескольким районам Донецка вздохнуть".Глава ДНР добавил, что Вооруженные силы России делают все возможное, чтобы как можно быстрее освободить и Авдеевку.Пушилин подчеркнул, что это важно для Донецка и других населенных пунктов республики.Министр обороны РФ Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Марьинки – города в пяти километрах юго-западнее Донецка. Освобождение данного населенного пункта снижает оборонительный потенциал вооруженных сил Украины в Донбассе и дает российским войскам дополнительные возможности по дальнейшим действиям на этом направлении, отметил руководитель ведомства.Главком ВСУ Валерий Залужный признал освобождение Марьинки российскими войсками, а также допустил, что в ближайшие месяцы Авдеевка перейдет под контроль Вооруженных сил РФ. По его словам, если для обороны города у украинских войск не будет хватать сил, они оставят Авдеевку.Авдеевка – город в Покровском районе Донецкой Народной Республики, расположен в 14 км от Донецка. Один из ключевых узлов первой линии обороны ВСУ в Донбассе, оттуда постоянно обстреливаются Донецк и его пригород.Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов полагает, что освобождение Авдеевки позволит не только прекратить обстрелы Донецка боевиками ВСУ, но и значительно улучшит перспективу освобождения всего Донбасса.

https://crimea.ria.ru/20231226/zaluzhnyy-dopustil-otkhod-vsu-iz-avdeevki-1133829813.html

марьинка (город в днр)

донецкая народная республика (днр)

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марьинка (город в днр), денис пушилин, всу (вооруженные силы украины), новости сво, донецкая народная республика (днр)