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В акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целям

В акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целям - РИА Новости Крым, 05.01.2024

В акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целям

Экипажи вертолетов палубной авиации провели патрулирование над акваторией Черного моря. В соответствии с полетным заданием были отработаны навыки взлета и... РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T12:05

2024-01-05T12:05

2024-01-05T12:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Экипажи вертолетов палубной авиации провели патрулирование над акваторией Черного моря. В соответствии с полетным заданием были отработаны навыки взлета и посадки на палубу корабля, а также ведения стрельбы по движущимся морским целям. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вертолетчики Морской авиации ЧФ осмотрели акваторию площадью до 50 квадратных километров. При этом во взаимодействии с экипажем патрульного корабля были отработаны взлеты и посадки на палубу корабля на ходу.Помимо задач по патрулированию, экипаж отработал навыки по ведению стрельбы из пулемета по движущейся морской цели, уточнили в пресс-службе.Угрозу судоходству в Черном море все чаще представляют украинские безэкипажные катера. Так, морской беспилотник, движущийся в сторону Крыма, был уничтожен из штатного вооружения морской авиации ЧФ 1 декабря 2023 года.В августе украинский подводный дрон атаковал танкер "Сиг", порт приписки Санкт-Петербург. Судно получило пробоину, но осталось на плаву. По завершении подводного обследования на судне начали ремонтные работы, на пробоину был установлен специальный пластырь. Спустя несколько дней после атаки, при установлении благоприятной погоды "Сиг" был отбуксирован на ремонт в порт Аксай.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идут спасательные работы на атакованном у берегов Крыма танкереУ берегов Крыма уничтожен беспилотный катер ВМС УкраиныВ Черном море самолет-амфибия ЧФ выпустил бомбы по морской цели

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, учения, черное море, воздушно-космический силы (вкс)