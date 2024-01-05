В акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целям
Экипажи вертолетов Черноморского флота отработали стрельбу по движущимся морским целям
12:05 05.01.2024 (обновлено: 12:24 05.01.2024)
© Министерство обороны РФЭкипажи вертолетов ЧФ выполнили стрельбу по движущимся морским целям
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Экипажи вертолетов палубной авиации провели патрулирование над акваторией Черного моря. В соответствии с полетным заданием были отработаны навыки взлета и посадки на палубу корабля, а также ведения стрельбы по движущимся морским целям. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Экипаж вертолета Ка-27 из состава отдельного смешанного авиационного полка Черноморского флота выполнил практические полеты с палубы патрульного корабля "Дмитрий Рогачев" в ходе выполнения задач по патрулированию акватории Черного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины", – говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
Вертолетчики Морской авиации ЧФ осмотрели акваторию площадью до 50 квадратных километров. При этом во взаимодействии с экипажем патрульного корабля были отработаны взлеты и посадки на палубу корабля на ходу.
"Параллельно, с целью проверки слаженности работы всех систем авиационного комплекса корабля, были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полёты вертолета".
Помимо задач по патрулированию, экипаж отработал навыки по ведению стрельбы из пулемета по движущейся морской цели, уточнили в пресс-службе.
Угрозу судоходству в Черном море все чаще представляют украинские безэкипажные катера. Так, морской беспилотник, движущийся в сторону Крыма, был уничтожен из штатного вооружения морской авиации ЧФ 1 декабря 2023 года.
В августе украинский подводный дрон атаковал танкер "Сиг", порт приписки Санкт-Петербург. Судно получило пробоину, но осталось на плаву. По завершении подводного обследования на судне начали ремонтные работы, на пробоину был установлен специальный пластырь. Спустя несколько дней после атаки, при установлении благоприятной погоды "Сиг" был отбуксирован на ремонт в порт Аксай.
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