https://crimea.ria.ru/20230806/pogoda-meshaet-kak-idet-remont-atakovannogo-u-beregov-kryma-tankera-sig-1130560462.html

Погода мешает: как идет ремонт атакованного у берегов Крыма танкера "Сиг"

Погода мешает: как идет ремонт атакованного у берегов Крыма танкера "Сиг" - РИА Новости Крым, 06.08.2023

Погода мешает: как идет ремонт атакованного у берегов Крыма танкера "Сиг"

Работы по заделке пробоины после атаки украинскими беспилотниками танкера "Сиг" продолжатся при улучшении погодных условий. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 06.08.2023

2023-08-06T10:25

2023-08-06T10:25

2023-08-06T11:30

танкер "сиг"

керченский пролив

черное море

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу на крым

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росморречфлот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Работы по заделке пробоины после атаки украинскими беспилотниками танкера "Сиг" продолжатся при улучшении погодных условий. Об этом сообщили в Росморречфлоте.По состоянию на 08.00 6 августа наблюдается ухудшение погодных условий в районе проведения аварийно-спасательных работ", - говорится в сообщении.Уточняется, что судно на плаву, стоит на якоре, в кольце боновых ограждений, поступления воды внутрь корпуса нет, машинное отделение задраено, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает, он "в порядке". Загрязнения окружающей среды также нет.В работах по устранению последствий ЧС участвуют суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба": СБС "Меркурий", НИС "Импульс" и РВК "Водолаз Кузьминых".Накануне, после проведения водолазного осмотра, РВК "Водолаз Кузьминых" доставил к месту проведения работ дополнительные материалы для изготовления жесткого пластыря.Ранее пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко сообщил РИА Новости Крым, что российский танкер "Сиг", атакованный ночью морским беспилотником, ждет прибытия водолазов и подводного обследования в Керченском проливе.Танкер "Сиг", находившийся на подходе к Керченскому проливу, был атакован морским беспилотником 4 августа в 23.20. Судно получило пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта.На борту танкера находится экипаж из 11 человек. После атаки дрона он приступил к борьбе с поступлением забортной воды. В район были направлены суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба".Читайте также на РИА Новости Крым:Танкер "Сиг" остается в Керченском проливе и ждет подводного обследованияАтаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – РазвожаевНад Черным морем обнаружен дрон США – в небо поднят истребитель Су-30

керченский пролив

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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