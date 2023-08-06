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Погода мешает: как идет ремонт атакованного у берегов Крыма танкера "Сиг"
Погода мешает: как идет ремонт атакованного у берегов Крыма танкера "Сиг" - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Погода мешает: как идет ремонт атакованного у берегов Крыма танкера "Сиг"
Работы по заделке пробоины после атаки украинскими беспилотниками танкера "Сиг" продолжатся при улучшении погодных условий. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T10:25
2023-08-06T10:25
2023-08-06T11:30
танкер "сиг"
керченский пролив
черное море
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
росморречфлот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Работы по заделке пробоины после атаки украинскими беспилотниками танкера "Сиг" продолжатся при улучшении погодных условий. Об этом сообщили в Росморречфлоте.По состоянию на 08.00 6 августа наблюдается ухудшение погодных условий в районе проведения аварийно-спасательных работ", - говорится в сообщении.Уточняется, что судно на плаву, стоит на якоре, в кольце боновых ограждений, поступления воды внутрь корпуса нет, машинное отделение задраено, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает, он "в порядке". Загрязнения окружающей среды также нет.В работах по устранению последствий ЧС участвуют суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба": СБС "Меркурий", НИС "Импульс" и РВК "Водолаз Кузьминых".Накануне, после проведения водолазного осмотра, РВК "Водолаз Кузьминых" доставил к месту проведения работ дополнительные материалы для изготовления жесткого пластыря.Ранее пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко сообщил РИА Новости Крым, что российский танкер "Сиг", атакованный ночью морским беспилотником, ждет прибытия водолазов и подводного обследования в Керченском проливе.Танкер "Сиг", находившийся на подходе к Керченскому проливу, был атакован морским беспилотником 4 августа в 23.20. Судно получило пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта.На борту танкера находится экипаж из 11 человек. После атаки дрона он приступил к борьбе с поступлением забортной воды. В район были направлены суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба".Читайте также на РИА Новости Крым:Танкер "Сиг" остается в Керченском проливе и ждет подводного обследованияАтаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – РазвожаевНад Черным морем обнаружен дрон США – в небо поднят истребитель Су-30
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РИА Новости Крым
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танкер "сиг", керченский пролив, черное море, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, росморречфлот
Погода мешает: как идет ремонт атакованного у берегов Крыма танкера "Сиг"
Росморречфлот: танкер "Сиг" починят при улучшении погодных условий
10:25 06.08.2023 (обновлено: 11:30 06.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Работы по заделке пробоины после атаки украинскими беспилотниками танкера "Сиг" продолжатся при улучшении погодных условий. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
По состоянию на 08.00 6 августа наблюдается ухудшение погодных условий в районе проведения аварийно-спасательных работ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что судно на плаву, стоит на якоре, в кольце боновых ограждений, поступления воды внутрь корпуса нет, машинное отделение задраено, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает, он "в порядке". Загрязнения окружающей среды также нет.
"Установка пластыря и другие работы продолжатся при улучшении погодных условий", - отметили в Росморречфлоте.
В работах по устранению последствий ЧС участвуют суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба": СБС "Меркурий", НИС "Импульс" и РВК "Водолаз Кузьминых".
Накануне, после проведения водолазного осмотра, РВК "Водолаз Кузьминых" доставил к месту проведения работ дополнительные материалы для изготовления жесткого пластыря.
Ранее пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко сообщил РИА Новости Крым
, что российский танкер "Сиг", атакованный ночью морским беспилотником, ждет прибытия водолазов и подводного обследования в Керченском проливе.
Танкер "Сиг", находившийся на подходе к Керченскому проливу, был атакован морским беспилотником 4 августа
в 23.20. Судно получило пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта.
На борту танкера находится экипаж из 11 человек. После атаки дрона он приступил к борьбе с поступлением забортной воды. В район были направлены суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба".
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