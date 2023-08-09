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Танкер "Сиг" буксируют на ремонт в порт Аксай - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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Танкер "Сиг" буксируют на ремонт в порт Аксай
Танкер "Сиг" буксируют на ремонт в порт Аксай - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Танкер "Сиг" буксируют на ремонт в порт Аксай
Буксировка танкера "Сиг", получившего повреждения в результате атаки украинского беспилотника в Керченском проливе, продолжается, специалисты очищают машинное... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T10:03
2023-08-09T10:03
крым
керчь
танкер "сиг"
происшествия
керченский пролив
новости крыма
росморречфлот
ростовская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Буксировка танкера "Сиг", получившего повреждения в результате атаки украинского беспилотника в Керченском проливе, продолжается, специалисты очищают машинное отделение судна от остатков нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.Всего с начала аварийно-спасательной операции использовано более 750 кг биосорбента. Загрязнения акватории не наблюдается.Буксировку танкера осуществляет буксир "Коневец" (с/в ООО "Транспетрочарт", п/р Санкт-Петербург). На борту "Сига" находится аварийно-спасательная группа из трех человек с водоотливными насосами, оборудованием для ликвидации разливов топлива и запасом сорбента.Участие в операции научно-исследовательского судна "Импульс" и рейдового водолазного катера "Водолаз Кузьминых" завершено.5 августа в районе Керченского пролива российский танкер "Сиг" был атакован беспилотником катерного типа, в результате чего получил пробоину на уровне ватерлинии в машинном отделении.В понедельник специалисты обработали биосорбентом акваторию внутреннего контура бонового заграждения вокруг танкера. Кроме того, пробоина заделана пластырем, у машинного отделения установлено дополнительное заграждение. В течение дня собрано 55 кубических метров нефтеводяной эмульсии на месте ЧП.В течение вторника танкер был подготовлен к буксировке на судоремонтное предприятие.Читайте также на РИА Новости Крым:Поврежденный в Керченском проливе танкер "Сиг" готовят к буксировкеПогода мешает: как идет ремонт атакованного у берегов Крыма танкера "Сиг"Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, керчь, танкер "сиг", происшествия, керченский пролив, новости крыма, росморречфлот, ростовская область
Танкер "Сиг" буксируют на ремонт в порт Аксай

Росморречфлот: атакованный украинскими дронами танкер "Сиг" буксируют в Ростовскую область

10:03 09.08.2023
 
© Fotolia / hanohikiТанкер. Архивное фото
Танкер. Архивное фото
© Fotolia / hanohiki
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Буксировка танкера "Сиг", получившего повреждения в результате атаки украинского беспилотника в Керченском проливе, продолжается, специалисты очищают машинное отделение судна от остатков нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.
"Утром 8 августа началась буксировка аварийного танкера "Сиг", получившего повреждения в результате атаки морского дрона, для ремонта в поселок Аксай (Ростовская область – ред.). На утро 9 августа буксировка продолжается. Аварийно-спасательная группа проводит очистку машинного отделения от остатков нефтепродуктов биосорбентом", - говорится в сообщении.
Всего с начала аварийно-спасательной операции использовано более 750 кг биосорбента. Загрязнения акватории не наблюдается.
Буксировку танкера осуществляет буксир "Коневец" (с/в ООО "Транспетрочарт", п/р Санкт-Петербург). На борту "Сига" находится аварийно-спасательная группа из трех человек с водоотливными насосами, оборудованием для ликвидации разливов топлива и запасом сорбента.
Участие в операции научно-исследовательского судна "Импульс" и рейдового водолазного катера "Водолаз Кузьминых" завершено.
5 августа в районе Керченского пролива российский танкер "Сиг" был атакован беспилотником катерного типа, в результате чего получил пробоину на уровне ватерлинии в машинном отделении.
В понедельник специалисты обработали биосорбентом акваторию внутреннего контура бонового заграждения вокруг танкера. Кроме того, пробоина заделана пластырем, у машинного отделения установлено дополнительное заграждение. В течение дня собрано 55 кубических метров нефтеводяной эмульсии на месте ЧП.
В течение вторника танкер был подготовлен к буксировке на судоремонтное предприятие.
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КрымКерчьТанкер "Сиг"ПроисшествияКерченский проливНовости КрымаРосМорРечФлотРостовская область
 
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