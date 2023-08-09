https://crimea.ria.ru/20230809/tanker-sig-buksiruyut-na-remont-v-port-aksay-1130620454.html

Танкер "Сиг" буксируют на ремонт в порт Аксай

Танкер "Сиг" буксируют на ремонт в порт Аксай - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Танкер "Сиг" буксируют на ремонт в порт Аксай

Буксировка танкера "Сиг", получившего повреждения в результате атаки украинского беспилотника в Керченском проливе, продолжается, специалисты очищают машинное... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T10:03

2023-08-09T10:03

2023-08-09T10:03

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танкер "сиг"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Буксировка танкера "Сиг", получившего повреждения в результате атаки украинского беспилотника в Керченском проливе, продолжается, специалисты очищают машинное отделение судна от остатков нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.Всего с начала аварийно-спасательной операции использовано более 750 кг биосорбента. Загрязнения акватории не наблюдается.Буксировку танкера осуществляет буксир "Коневец" (с/в ООО "Транспетрочарт", п/р Санкт-Петербург). На борту "Сига" находится аварийно-спасательная группа из трех человек с водоотливными насосами, оборудованием для ликвидации разливов топлива и запасом сорбента.Участие в операции научно-исследовательского судна "Импульс" и рейдового водолазного катера "Водолаз Кузьминых" завершено.5 августа в районе Керченского пролива российский танкер "Сиг" был атакован беспилотником катерного типа, в результате чего получил пробоину на уровне ватерлинии в машинном отделении.В понедельник специалисты обработали биосорбентом акваторию внутреннего контура бонового заграждения вокруг танкера. Кроме того, пробоина заделана пластырем, у машинного отделения установлено дополнительное заграждение. В течение дня собрано 55 кубических метров нефтеводяной эмульсии на месте ЧП.В течение вторника танкер был подготовлен к буксировке на судоремонтное предприятие.Читайте также на РИА Новости Крым:Поврежденный в Керченском проливе танкер "Сиг" готовят к буксировкеПогода мешает: как идет ремонт атакованного у берегов Крыма танкера "Сиг"Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, танкер "сиг", происшествия, керченский пролив, новости крыма, росморречфлот, ростовская область