https://crimea.ria.ru/20230808/povrezhdennyy-v-kerchenskom-prolive-tanker-sig-gotovyat-k-buksirovke-1130597575.html

Поврежденный в Керченском проливе танкер "Сиг" готовят к буксировке

Поврежденный в Керченском проливе танкер "Сиг" готовят к буксировке - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Поврежденный в Керченском проливе танкер "Сиг" готовят к буксировке

Танкер "Сиг", который был поврежден в результате атаки беспилотника в Керченском проливе, готовят к буксировке на судоремонтное предприятие. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T09:20

2023-08-08T09:20

2023-08-08T09:21

крым

керченский пролив

танкер "сиг"

беспилотные катера

происшествия

росморречфлот

экология

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Танкер "Сиг", который был поврежден в результате атаки беспилотника в Керченском проливе, готовят к буксировке на судоремонтное предприятие. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.По данным ведомства, в ликвидации последствий происшествия участвуют суда Азово-Черноморского филиала "Морпасслужбы": спасательное буксирное судно "Меркурий", научно-исследовательское судно "Импульс" и рейдовый водолазный катер "Водолаз Кузьминых".В понедельник специалисты обработали биосорбентом акваторию внутреннего контура бонового заграждения вокруг танкера. Всего было использовано 546 кг биосорбента. Кроме того, пробоина заделана пластырем, а у машинного отделения установлено дополнительное заграждение. В течение дня было собрано 55 кубических метров нефтеводяной эмульсии на месте ЧП.5 августа в районе Керченского пролива российский танкер "Сиг" был атакован беспилотником катерного типа, в результате чего получил пробоину на уровне ватерлинии в машинном отделении. На данный момент он находится на месте аварии, на южном подходе к Керченскому проливу. К нему отправлены суда, необходимые для ремонта и ликвидации последствий аварии.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идут спасательные работы на атакованном у берегов Крыма танкереПогода мешает: как идет ремонт атакованного у берегов Крыма танкера "Сиг"Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия

https://crimea.ria.ru/20230805/tanker-sig-ostaetsya-v-kerchenskom-prolive-i-zhdet-podvodnogo-obsledovaniya-1130548161.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керченский пролив, танкер "сиг", беспилотные катера, происшествия, росморречфлот, экология, новости крыма