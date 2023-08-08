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Поврежденный в Керченском проливе танкер "Сиг" готовят к буксировке - РИА Новости Крым, 08.08.2023
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Поврежденный в Керченском проливе танкер "Сиг" готовят к буксировке
Поврежденный в Керченском проливе танкер "Сиг" готовят к буксировке - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Поврежденный в Керченском проливе танкер "Сиг" готовят к буксировке
Танкер "Сиг", который был поврежден в результате атаки беспилотника в Керченском проливе, готовят к буксировке на судоремонтное предприятие. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T09:20
2023-08-08T09:21
крым
керченский пролив
танкер "сиг"
беспилотные катера
происшествия
росморречфлот
экология
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Танкер "Сиг", который был поврежден в результате атаки беспилотника в Керченском проливе, готовят к буксировке на судоремонтное предприятие. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.По данным ведомства, в ликвидации последствий происшествия участвуют суда Азово-Черноморского филиала "Морпасслужбы": спасательное буксирное судно "Меркурий", научно-исследовательское судно "Импульс" и рейдовый водолазный катер "Водолаз Кузьминых".В понедельник специалисты обработали биосорбентом акваторию внутреннего контура бонового заграждения вокруг танкера. Всего было использовано 546 кг биосорбента. Кроме того, пробоина заделана пластырем, а у машинного отделения установлено дополнительное заграждение. В течение дня было собрано 55 кубических метров нефтеводяной эмульсии на месте ЧП.5 августа в районе Керченского пролива российский танкер "Сиг" был атакован беспилотником катерного типа, в результате чего получил пробоину на уровне ватерлинии в машинном отделении. На данный момент он находится на месте аварии, на южном подходе к Керченскому проливу. К нему отправлены суда, необходимые для ремонта и ликвидации последствий аварии.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идут спасательные работы на атакованном у берегов Крыма танкереПогода мешает: как идет ремонт атакованного у берегов Крыма танкера "Сиг"Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия
https://crimea.ria.ru/20230805/tanker-sig-ostaetsya-v-kerchenskom-prolive-i-zhdet-podvodnogo-obsledovaniya-1130548161.html
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РИА Новости Крым
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крым, керченский пролив, танкер "сиг", беспилотные катера, происшествия, росморречфлот, экология, новости крыма
Поврежденный в Керченском проливе танкер "Сиг" готовят к буксировке

Атакованный морским дроном танкер "Сиг" готовят к буксировке на судоремонтный завод

09:20 08.08.2023 (обновлено: 09:21 08.08.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на корабли в море. Архивное фото
Вид на корабли в море. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Танкер "Сиг", который был поврежден в результате атаки беспилотника в Керченском проливе, готовят к буксировке на судоремонтное предприятие. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
"На утро 8 августа ситуация на месте проведения танкера без изменений. Одновременно с продолжением работ ведется подготовка к началу буксировки "Сига" на судоремонтное предприятие", - сказано в сообщении.
По данным ведомства, в ликвидации последствий происшествия участвуют суда Азово-Черноморского филиала "Морпасслужбы": спасательное буксирное судно "Меркурий", научно-исследовательское судно "Импульс" и рейдовый водолазный катер "Водолаз Кузьминых".
В понедельник специалисты обработали биосорбентом акваторию внутреннего контура бонового заграждения вокруг танкера. Всего было использовано 546 кг биосорбента. Кроме того, пробоина заделана пластырем, а у машинного отделения установлено дополнительное заграждение. В течение дня было собрано 55 кубических метров нефтеводяной эмульсии на месте ЧП.
5 августа в районе Керченского пролива российский танкер "Сиг" был атакован беспилотником катерного типа, в результате чего получил пробоину на уровне ватерлинии в машинном отделении. На данный момент он находится на месте аварии, на южном подходе к Керченскому проливу. К нему отправлены суда, необходимые для ремонта и ликвидации последствий аварии.
Дайвинг - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
5 августа, 12:34Эксклюзивы РИА Новости Крым
Танкер "Сиг" остается в Керченском проливе и ждет подводного обследования
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КрымКерченский проливТанкер "Сиг"Беспилотные катераПроисшествияРосМорРечФлотЭкологияНовости Крыма
 
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