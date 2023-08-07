https://crimea.ria.ru/20230807/kak-idut-spasatelnye-raboty-na-atakovannom-u-beregov-kryma-tankere-1130576817.html

Как идут спасательные работы на атакованном у берегов Крыма танкере

Как идут спасательные работы на атакованном у берегов Крыма танкере - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Как идут спасательные работы на атакованном у берегов Крыма танкере

В районе стоянки танкера "Сиг", получившего пробоину в результате атаки украинского морского дрона, продолжаются работы по устранению последствий чрезвычайной... РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T10:27

2023-08-07T10:27

2023-08-07T11:43

танкер "сиг"

происшествия

керченский пролив

крым

новости крыма

росморречфлот

черное море

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В районе стоянки танкера "Сиг", получившего пробоину в результате атаки украинского морского дрона, продолжаются работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.По информации ведомства, в воскресенье, 6 августа, в машинном отделении установили нефтесборную систему, чтобы собрать и откачать оттуда нефтеводяную эмульсию. Водолазы и сварщики вели работы по подготовке металлического пластыря для заделки пробоины.В устранении последствий аварии принимают участие корабли Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба": спасательное буксирное судно "Меркурий", научно-исследовательское судно "Импульс" и рейдовый водолазный катер "Водолаз Кузьминых"."На утро 7 августа ситуация без изменений, - сообщает пресс-служба. – Производится откачка забортной воды из балластных танков, осушение машинного отделения, ведутся работы по установке пластыря".5 августа в районе Керченского пролива российский танкер "Сиг" был атакован беспилотником катерного типа, в результате чего получил пробоину на уровне ватерлинии в машинном отделении. На данный момент он находится на месте аварии, на южном подходе к Керченскому проливу. К нему отправлены суда, необходимые для ремонта и ликвидации последствий аварии.Читайте также на РИА Новости Крым:Танкер "Сиг" остается в Керченском проливе и ждет подводного обследованияАтаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – РазвожаевНад Черным морем обнаружен дрон США – в небо поднят истребитель Су-30

керченский пролив

крым

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танкер "сиг", происшествия, керченский пролив, крым, новости крыма, росморречфлот, черное море, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя