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Как идут спасательные работы на атакованном у берегов Крыма танкере - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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Как идут спасательные работы на атакованном у берегов Крыма танкере
Как идут спасательные работы на атакованном у берегов Крыма танкере - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Как идут спасательные работы на атакованном у берегов Крыма танкере
В районе стоянки танкера "Сиг", получившего пробоину в результате атаки украинского морского дрона, продолжаются работы по устранению последствий чрезвычайной... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T10:27
2023-08-07T11:43
танкер "сиг"
происшествия
керченский пролив
крым
новости крыма
росморречфлот
черное море
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В районе стоянки танкера "Сиг", получившего пробоину в результате атаки украинского морского дрона, продолжаются работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.По информации ведомства, в воскресенье, 6 августа, в машинном отделении установили нефтесборную систему, чтобы собрать и откачать оттуда нефтеводяную эмульсию. Водолазы и сварщики вели работы по подготовке металлического пластыря для заделки пробоины.В устранении последствий аварии принимают участие корабли Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба": спасательное буксирное судно "Меркурий", научно-исследовательское судно "Импульс" и рейдовый водолазный катер "Водолаз Кузьминых"."На утро 7 августа ситуация без изменений, - сообщает пресс-служба. – Производится откачка забортной воды из балластных танков, осушение машинного отделения, ведутся работы по установке пластыря".5 августа в районе Керченского пролива российский танкер "Сиг" был атакован беспилотником катерного типа, в результате чего получил пробоину на уровне ватерлинии в машинном отделении. На данный момент он находится на месте аварии, на южном подходе к Керченскому проливу. К нему отправлены суда, необходимые для ремонта и ликвидации последствий аварии.Читайте также на РИА Новости Крым:Танкер "Сиг" остается в Керченском проливе и ждет подводного обследованияАтаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – РазвожаевНад Черным морем обнаружен дрон США – в небо поднят истребитель Су-30
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танкер "сиг", происшествия, керченский пролив, крым, новости крыма, росморречфлот, черное море, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя
Как идут спасательные работы на атакованном у берегов Крыма танкере

На атакованном украинским дроном танкере "Сиг" установили нефтесборную систему

10:27 07.08.2023 (обновлено: 11:43 07.08.2023)
 
Керченский пролив
Керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В районе стоянки танкера "Сиг", получившего пробоину в результате атаки украинского морского дрона, продолжаются работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
По информации ведомства, в воскресенье, 6 августа, в машинном отделении установили нефтесборную систему, чтобы собрать и откачать оттуда нефтеводяную эмульсию. Водолазы и сварщики вели работы по подготовке металлического пластыря для заделки пробоины.
В устранении последствий аварии принимают участие корабли Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба": спасательное буксирное судно "Меркурий", научно-исследовательское судно "Импульс" и рейдовый водолазный катер "Водолаз Кузьминых".
По состоянию на 16.00 воскресенья работы по изготовлению пластыря завершены, велись подготовительные работы для установки пластыря на пробоину аварийного судна. Внутри акватории, ограниченной боновым ограждением, проводилась обработка биосорбентом пленки нефтепродуктов, не подлежащей сбору.
"На утро 7 августа ситуация без изменений, - сообщает пресс-служба. – Производится откачка забортной воды из балластных танков, осушение машинного отделения, ведутся работы по установке пластыря".
5 августа в районе Керченского пролива российский танкер "Сиг" был атакован беспилотником катерного типа, в результате чего получил пробоину на уровне ватерлинии в машинном отделении. На данный момент он находится на месте аварии, на южном подходе к Керченскому проливу. К нему отправлены суда, необходимые для ремонта и ликвидации последствий аварии.
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