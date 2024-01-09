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В Черноморском районе громко - что происходит - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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В Черноморском районе громко - что происходит
В Черноморском районе громко - что происходит - РИА Новости Крым, 09.01.2024
В Черноморском районе громко - что происходит
В Черноморском районе вечером во вторник проходят учения Минобороны. Об этом сообщила заместитель главы районной администрации Юлия Бесфамильная. РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T19:31
2024-01-09T19:24
черноморский район
учения
министерство обороны рф
крым
новости крыма
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Черноморском районе вечером во вторник проходят учения Минобороны. Об этом сообщила заместитель главы районной администрации Юлия Бесфамильная. По ее данным, учения военных будут проходить с 19 часов до 21:00. В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. Читайте также на РИА Новости Крым: В акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целям Уничтожение упавшей ракеты пройдет в Севастополе: когда будет громко
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черноморский район, учения, министерство обороны рф, крым, новости крыма, армия и флот, вооруженные силы россии
В Черноморском районе громко - что происходит

В Черноморском районе проходят учения Минобороны - местные власти

19:31 09.01.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчения сил стратегического сдерживания в России
Учения сил стратегического сдерживания в России
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Черноморском районе вечером во вторник проходят учения Минобороны. Об этом сообщила заместитель главы районной администрации Юлия Бесфамильная.

"9 января - учения Минобороны РФ на территории Черноморского района", - написала Бесфамильная в своем Telegram-канале.

По ее данным, учения военных будут проходить с 19 часов до 21:00.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.
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