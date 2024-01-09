https://crimea.ria.ru/20240109/v-chernomorskom-rayone-gromko---chto-proiskhodit-1134067126.html

В Черноморском районе громко - что происходит

В Черноморском районе громко - что происходит - РИА Новости Крым, 09.01.2024

В Черноморском районе громко - что происходит

В Черноморском районе вечером во вторник проходят учения Минобороны. Об этом сообщила заместитель главы районной администрации Юлия Бесфамильная. РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T19:31

2024-01-09T19:31

2024-01-09T19:24

черноморский район

учения

министерство обороны рф

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новости крыма

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Черноморском районе вечером во вторник проходят учения Минобороны. Об этом сообщила заместитель главы районной администрации Юлия Бесфамильная. По ее данным, учения военных будут проходить с 19 часов до 21:00. В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. Читайте также на РИА Новости Крым: В акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целям Уничтожение упавшей ракеты пройдет в Севастополе: когда будет громко

https://crimea.ria.ru/20240109/ukrainskaya-propaganda-razgonyaet-novye-feyki-pro-sevastopol-1134066377.html

черноморский район

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черноморский район, учения, министерство обороны рф, крым, новости крыма, армия и флот, вооруженные силы россии