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В Черноморском районе громко - что происходит
В Черноморском районе громко - что происходит - РИА Новости Крым, 09.01.2024
В Черноморском районе громко - что происходит
В Черноморском районе вечером во вторник проходят учения Минобороны. Об этом сообщила заместитель главы районной администрации Юлия Бесфамильная. РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T19:31
2024-01-09T19:31
2024-01-09T19:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Черноморском районе вечером во вторник проходят учения Минобороны. Об этом сообщила заместитель главы районной администрации Юлия Бесфамильная. По ее данным, учения военных будут проходить с 19 часов до 21:00. В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. Читайте также на РИА Новости Крым: В акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целям Уничтожение упавшей ракеты пройдет в Севастополе: когда будет громко
https://crimea.ria.ru/20240109/ukrainskaya-propaganda-razgonyaet-novye-feyki-pro-sevastopol-1134066377.html
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черноморский район, учения, министерство обороны рф, крым, новости крыма, армия и флот, вооруженные силы россии
В Черноморском районе громко - что происходит
В Черноморском районе проходят учения Минобороны - местные власти