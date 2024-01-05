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Уничтожение упавшей ракеты пройдет в Севастополе: когда будет громко - РИА Новости Крым, 05.01.2024
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Уничтожение упавшей ракеты пройдет в Севастополе: когда будет громко
Уничтожение упавшей ракеты пройдет в Севастополе: когда будет громко - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Уничтожение упавшей ракеты пройдет в Севастополе: когда будет громко
Обломок ракеты, упавший накануне в Севастополе в частном секторе за СевГУ, уничтожат на полигоне в районе Кара-Кобы. Об этом написал в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T15:01
2024-01-05T15:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Обломок ракеты, упавший накануне в Севастополе в частном секторе за СевГУ, уничтожат на полигоне в районе Кара-Кобы. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.В четверг вечером над Крымским полуостровом сбиты 10 украинских ракет. Об этом сообщили в Минобороны России.При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, пострадал один взрослый человек, рассказал губернатор Михаил Развожаев. Осколки также разлетелись и упали на улице Генерала Жидилова – повреждений и пострадавших нет. В районе Песочной бухты осколки упали рядом с жилыми домами. Также один из осколков рухнул на набережную Учкуевки.Неразорвавшаяся украинская ракета упала рядом с частным сектором в Севастополе.
https://crimea.ria.ru/20240105/protivokorabelnaya-raketa-neptun-sbita-nad-akvatoriey-chernogo-morya-1134002195.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, севастопольский государственный университет (севгу)
Уничтожение упавшей ракеты пройдет в Севастополе: когда будет громко

Развожаев: с 15.00 на полигоне в районе Кара-Кобы уничтожат части сбитой ракеты

15:01 05.01.2024 (обновлено: 15:06 05.01.2024)
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюМашина МЧС
Машина МЧС
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Обломок ракеты, упавший накануне в Севастополе в частном секторе за СевГУ, уничтожат на полигоне в районе Кара-Кобы. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно с 15.00 до 17.00 на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение обнаруженных накануне взрывоопасных предметов, в том числе и ракеты, которая упала в частном секторе за СевГУ. Если услышите громкие звуки, не переживайте", – сказано в сообщении.
В четверг вечером над Крымским полуостровом сбиты 10 украинских ракет. Об этом сообщили в Минобороны России.
При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, пострадал один взрослый человек, рассказал губернатор Михаил Развожаев. Осколки также разлетелись и упали на улице Генерала Жидилова – повреждений и пострадавших нет. В районе Песочной бухты осколки упали рядом с жилыми домами. Также один из осколков рухнул на набережную Учкуевки.
Неразорвавшаяся украинская ракета упала рядом с частным сектором в Севастополе.
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СевастопольНовостиНовости КрымаКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольский государственный университет (СевГУ)
 
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13:35Противокорабельная ракета "Нептун" сбита над акваторией Черного моря
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