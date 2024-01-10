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Вспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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Вспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причину
Вспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Вспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причину
В Черноморском районе вечером во среду Минобороны России проводит учения. Об этом сообщила заместитель главы районной администрации Юлия Бесфамильная. РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T19:37
2024-01-10T19:42
учения
севастополь
черноморское
михаил развожаев
крым
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Черноморском районе вечером во среду Минобороны России проводит учения. Об этом сообщила заместитель главы районной администрации Юлия Бесфамильная.Уточняется, что учения продлятся с 19 до 21 часа.Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что с 19.30 до 20.30 в районе Северного и Южного молов Черноморский флот будет проводить тренировку расчетов ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов вооружения. В городе все спокойно.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.Читайте также на РИА Новости Крым:В акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целямУничтожение упавшей ракеты пройдет в Севастополе: когда будет громко
севастополь
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учения, севастополь, черноморское, михаил развожаев, крым, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
Вспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причину

В Севастополе и Черноморском районе Крыма проходят учения армии РФ - власти

19:37 10.01.2024 (обновлено: 19:42 10.01.2024)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРСЗО
РСЗО - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Черноморском районе вечером во среду Минобороны России проводит учения. Об этом сообщила заместитель главы районной администрации Юлия Бесфамильная.
"10 января учения Минобороны РФ на территории Черноморского района с применением осветительных боеприпасов", – написала в Telegram-канале Бесфамильная.
Уточняется, что учения продлятся с 19 до 21 часа.
Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что с 19.30 до 20.30 в районе Северного и Южного молов Черноморский флот будет проводить тренировку расчетов ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов вооружения. В городе все спокойно.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.
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