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Российские корабли уничтожали мины в Черном море - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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Российские корабли уничтожали мины в Черном море
Российские корабли уничтожали мины в Черном море - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Российские корабли уничтожали мины в Черном море
Экипажи кораблей противоминной обороны Черноморского флота отработали действия по уничтожению мин в акватории Черного моря, сообщает отдел информационного... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T10:28
2024-01-17T11:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Экипажи кораблей противоминной обороны Черноморского флота отработали действия по уничтожению мин в акватории Черного моря, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.В ходе разведывательного поиска экипажи противоминных кораблей отработали тактику форсирования и уничтожения минных заграждений различными способами в дневное и ночное время, добавили в отделе.ФСБ России ранее предупреждала о возможности дрейфа сорванных сильными течениями морских мин, которые ВСУ установили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный – всего около 420 штук.В ведомстве не исключили возможности того, что мины сорвутся и будут дрейфовать, направляясь в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.Позднее дрейфующие морские мины были обнаружены у берегов Турции, Болгарии и Румынии. После подрыва рыбацкого катера Турция усилила контроль в проливе Босфор.С просьбой отслеживать мины военно-морские силы Турции обращались к России.Согласно карте морских течений, первыми "получателями" украинского минного транша являются Румыния и Болгария, затем мины дрейфуют к Босфорскому проливу, далее вдоль турецких берегов. И только потом, через Грузию и Абхазию, мины могут появиться у побережья России. Однако, по данным МЧС, свои коррективы в "минный" путь могут внести штормы и ветры.В конце октября 2023 года в Новороссийске ввели локальный режим ЧС из-за найденной корабельной противодесантной мины. Взрывоопасный предмет обнаружили в районе пляжа "Алексино" на внешнем рейде Цемесской бухты.По данным Минобороны РФ, в июле прошлого года российский вертолет Ка-27 уничтожил дрейфующую украинскую мину, обнаруженную патрульным кораблем Черноморского флота в 180 километрах от пролива Босфор.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетные удары в море отражали военные моряки ЧФКорабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов в Керченском проливеКорабли ЧФ ищут вражеские мины в Черном море и Керченском проливе
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чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя, черное море, армия и флот, вооруженные силы россии
Российские корабли уничтожали мины в Черном море

Российские корабли отработали уничтожение мин в Черном море в условиях реальной опасности

10:28 17.01.2024 (обновлено: 11:25 17.01.2024)
 
© РИА Новости . Andrey Stanavov / Перейти в фотобанкЧФ в Крыму
ЧФ в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости . Andrey Stanavov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Экипажи кораблей противоминной обороны Черноморского флота отработали действия по уничтожению мин в акватории Черного моря, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.
"В условиях реальной минной опасности, обусловленной активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий, тральные силы ЧФ выполнили разведывательный поиск мин на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря", – говорится в сообщении.
В ходе разведывательного поиска экипажи противоминных кораблей отработали тактику форсирования и уничтожения минных заграждений различными способами в дневное и ночное время, добавили в отделе.
ФСБ России ранее предупреждала о возможности дрейфа сорванных сильными течениями морских мин, которые ВСУ установили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный – всего около 420 штук.
В ведомстве не исключили возможности того, что мины сорвутся и будут дрейфовать, направляясь в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.
Позднее дрейфующие морские мины были обнаружены у берегов Турции, Болгарии и Румынии. После подрыва рыбацкого катера Турция усилила контроль в проливе Босфор.
С просьбой отслеживать мины военно-морские силы Турции обращались к России.
Согласно карте морских течений, первыми "получателями" украинского минного транша являются Румыния и Болгария, затем мины дрейфуют к Босфорскому проливу, далее вдоль турецких берегов. И только потом, через Грузию и Абхазию, мины могут появиться у побережья России. Однако, по данным МЧС, свои коррективы в "минный" путь могут внести штормы и ветры.
В конце октября 2023 года в Новороссийске ввели локальный режим ЧС из-за найденной корабельной противодесантной мины. Взрывоопасный предмет обнаружили в районе пляжа "Алексино" на внешнем рейде Цемесской бухты.
По данным Минобороны РФ, в июле прошлого года российский вертолет Ка-27 уничтожил дрейфующую украинскую мину, обнаруженную патрульным кораблем Черноморского флота в 180 километрах от пролива Босфор.
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