https://crimea.ria.ru/20231204/korabli-chf-ischut-vrazheskie-miny-v-chernom-more-i-kerchenskom-prolive-1133296291.html

Корабли ЧФ ищут вражеские мины в Черном море и Керченском проливе

Корабли ЧФ ищут вражеские мины в Черном море и Керченском проливе - РИА Новости Крым, 04.12.2023

Корабли ЧФ ищут вражеские мины в Черном море и Керченском проливе

Экипажи тральщиков Черноморского флота (ЧФ) в составе корабельной тральной группы провели разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах... РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T14:45

2023-12-04T14:45

2023-12-04T14:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Экипажи тральщиков Черноморского флота (ЧФ) в составе корабельной тральной группы провели разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.В ходе разведывательного поиска экипажи противоминных кораблей отработали тактику действий по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами в дневное и ночное время.ФСБ России предупреждала о возможности дрейфа сорванных сильными течениями морских мин, которые ВСУ установили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный – всего около 420 штук.В ведомстве не исключили возможности того, что мины сорвутся и будут дрейфовать, направляясь в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.Позднее дрейфующие морские мины были обнаружены у берегов Турции, Болгарии и Румынии. После подрыва рыбацкого катера Турция усилила контроль в проливе Босфор.С просьбой отслеживать мины военно-морские силы Турции обращались к России.Согласно карте морских течений, первыми "получателями" украинского минного транша являются Румыния и Болгария, затем мины дрейфует к Босфорскому проливу, далее вдоль турецких берегов. И только потом, через Грузию и Абхазию, мины могут появиться у побережья России. Однако, по данным МЧС, свои коррективы в "минный" путь могут внести штормы и ветры.В конце октября в Новороссийске ввели локальный режим ЧС из-за найденной корабельной противодесантной мины. Взрывоопасный предмет обнаружили в районе пляжа "Алексино" на внешнем рейде Цемесской бухты.По данным Минобороны РФ, в июле этого года российский вертолет Ка-27 уничтожил дрейфующую украинскую мину, обнаруженную патрульным кораблем Черноморского флота в 180 километрах от пролива Босфор.Читайте также на РИА Новости Крым:Столкновение судна с миной в Черном море – что известноВ Черном море обнаружили очередную минуКак защитить пляжи Севастополя от беспилотников и мин

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черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, новости, безопасность республики крым и севастополя, россия, черное море, керченский пролив, новости крыма