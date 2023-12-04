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Корабли ЧФ ищут вражеские мины в Черном море и Керченском проливе - РИА Новости Крым, 04.12.2023
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Корабли ЧФ ищут вражеские мины в Черном море и Керченском проливе
Корабли ЧФ ищут вражеские мины в Черном море и Керченском проливе - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Корабли ЧФ ищут вражеские мины в Черном море и Керченском проливе
Экипажи тральщиков Черноморского флота (ЧФ) в составе корабельной тральной группы провели разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T14:45
2023-12-04T14:48
армия и флот
новости
безопасность республики крым и севастополя
россия
черное море
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Экипажи тральщиков Черноморского флота (ЧФ) в составе корабельной тральной группы провели разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.В ходе разведывательного поиска экипажи противоминных кораблей отработали тактику действий по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами в дневное и ночное время.ФСБ России предупреждала о возможности дрейфа сорванных сильными течениями морских мин, которые ВСУ установили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный – всего около 420 штук.В ведомстве не исключили возможности того, что мины сорвутся и будут дрейфовать, направляясь в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.Позднее дрейфующие морские мины были обнаружены у берегов Турции, Болгарии и Румынии. После подрыва рыбацкого катера Турция усилила контроль в проливе Босфор.С просьбой отслеживать мины военно-морские силы Турции обращались к России.Согласно карте морских течений, первыми "получателями" украинского минного транша являются Румыния и Болгария, затем мины дрейфует к Босфорскому проливу, далее вдоль турецких берегов. И только потом, через Грузию и Абхазию, мины могут появиться у побережья России. Однако, по данным МЧС, свои коррективы в "минный" путь могут внести штормы и ветры.В конце октября в Новороссийске ввели локальный режим ЧС из-за найденной корабельной противодесантной мины. Взрывоопасный предмет обнаружили в районе пляжа "Алексино" на внешнем рейде Цемесской бухты.По данным Минобороны РФ, в июле этого года российский вертолет Ка-27 уничтожил дрейфующую украинскую мину, обнаруженную патрульным кораблем Черноморского флота в 180 километрах от пролива Босфор.Читайте также на РИА Новости Крым:Столкновение судна с миной в Черном море – что известноВ Черном море обнаружили очередную минуКак защитить пляжи Севастополя от беспилотников и мин
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армия и флот, новости, безопасность республики крым и севастополя, россия, черное море, керченский пролив, новости крыма
Корабли ЧФ ищут вражеские мины в Черном море и Керченском проливе

Тральщики ВМФ провели поиск украинских мин в Керчь-Еникальском канале и Черном море

14:45 04.12.2023 (обновлено: 14:48 04.12.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАндреевский флаг на одном из кораблей ЧФ РФ
Андреевский флаг на одном из кораблей ЧФ РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Экипажи тральщиков Черноморского флота (ЧФ) в составе корабельной тральной группы провели разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

"В условиях реальной минной опасности, обусловленной активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий, тральные силы ЧФ осуществили разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря", – говорится в сообщении.

В ходе разведывательного поиска экипажи противоминных кораблей отработали тактику действий по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами в дневное и ночное время.
ФСБ России предупреждала о возможности дрейфа сорванных сильными течениями морских мин, которые ВСУ установили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный – всего около 420 штук.
В ведомстве не исключили возможности того, что мины сорвутся и будут дрейфовать, направляясь в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.
Позднее дрейфующие морские мины были обнаружены у берегов Турции, Болгарии и Румынии. После подрыва рыбацкого катера Турция усилила контроль в проливе Босфор.
С просьбой отслеживать мины военно-морские силы Турции обращались к России.
Согласно карте морских течений, первыми "получателями" украинского минного транша являются Румыния и Болгария, затем мины дрейфует к Босфорскому проливу, далее вдоль турецких берегов. И только потом, через Грузию и Абхазию, мины могут появиться у побережья России. Однако, по данным МЧС, свои коррективы в "минный" путь могут внести штормы и ветры.
В конце октября в Новороссийске ввели локальный режим ЧС из-за найденной корабельной противодесантной мины. Взрывоопасный предмет обнаружили в районе пляжа "Алексино" на внешнем рейде Цемесской бухты.
По данным Минобороны РФ, в июле этого года российский вертолет Ка-27 уничтожил дрейфующую украинскую мину, обнаруженную патрульным кораблем Черноморского флота в 180 километрах от пролива Босфор.
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