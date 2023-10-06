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Столкновение судна с миной в Черном море – что известно
Столкновение судна с миной в Черном море – что известно - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Столкновение судна с миной в Черном море – что известно
Управление мореходства Турции опровергло сообщение о столкновении турецкого грузового судна с миной у берегов Румынии, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T14:46
2023-10-06T14:46
2023-10-06T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Управление мореходства Турции опровергло сообщение о столкновении турецкого грузового судна с миной у берегов Румынии, пишет РИА Новости.Ранее о якобы имевшем место столкновении сообщали СМИ, при этом название судна не указывалось.Также в ведомстве уточнили, что судно не имеет каких-либо повреждений и следует в украинский порт Измаил с грузом на борту.Читайте также на РИА Новости Крым:Пляжи курорта Шиле на Черном море закрыты из-за обнаружения снарядовКак защитить пляжи Севастополя от беспилотников и минНа оцепленном пляже в Севастополе из воды достали мину времен войны
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Столкновение судна с миной в Черном море – что известно
Управление мореходства Турции: столкновения судна с миной в Черном море не было
14:46 06.10.2023 (обновлено: 14:52 06.10.2023)