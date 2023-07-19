https://crimea.ria.ru/20230719/rossiyskiy-korabl-unichtozhil-dreyfuyuschuyu-ukrainskuyu-minu-v-chernom-more-1130165446.html

Российский Ка-27 уничтожил дрейфующую украинскую мину в Черном море

Российский Ка-27 уничтожил дрейфующую украинскую мину в Черном море - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Российский Ка-27 уничтожил дрейфующую украинскую мину в Черном море

Российский вертолет Ка-27 уничтожил дрейфующую украинскую мину, обнаруженную патрульным кораблем Черноморского флота в 180 километрах от пролива Босфор. Об этом РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T12:32

2023-07-19T12:32

2023-07-19T13:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Российский вертолет Ка-27 уничтожил дрейфующую украинскую мину, обнаруженную патрульным кораблем Черноморского флота в 180 километрах от пролива Босфор. Об этом сообщает Минобороны РФ.По решению командира корабля в воздух был поднят вертолет Ка-27, экипаж которого уничтожил мину пулеметным огнем.На минувшей неделе командование Черноморского флота предупредило мореплавателей о минной опасности на северо-западе Черного моря в связи с обнаружением дрейфующей украинской мины.Найденную мину выставили военно-морские силы Украины в начале 2022 года в ходе минирования прибрежной акватории Черного моря. Из-за действий Украины в настоящее время в акватории Черного моря дрейфует неизвестное количество мин.Ранее ФСБ России предупреждала о возможности дрейфа сорванных сильными течениями морских мин, которые ВСУ установили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный – всего около 420 штук.В ведомстве не исключили возможности того, что мины сорвутся и будут дрейфовать, направляясь в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.Позднее дрейфующие морские мины были обнаружены у берегов Турции, Болгарии и Румынии. После подрыва рыбацкого катера Турция усилила контроль в проливе Босфор.С просьбой отслеживать мины военно-морские силы Турции обращались к России.Согласно карте морских течений, первыми "получателями" украинского минного транша являются Румыния и Болгария, затем мины дрейфует к Босфорскому проливу, далее вдоль турецких берегов. И только потом, через Грузию и Абхазию, мины могут появиться у побережья России. Однако, по данным МЧС, свои коррективы в "минный" путь могут внести штормы и ветры.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны РФ предупредило о минной опасности в Черном мореИз-за шторма у берегов Одессы взорвалась морская мина - СМИТурция усилила контроль в проливе Босфор из-за дрейфующих мин – СМИ

https://crimea.ria.ru/20220909/rumynskiy-korabl-podorvalsya-na-mine-v-chernom-more-1124454045.html

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министерство обороны рф, черное море, новости, безопасность, вооруженные силы россии, армия и флот