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Из-за шторма у берегов Одессы взорвалась морская мина - СМИ - РИА Новости Крым, 26.03.2023
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Из-за шторма у берегов Одессы взорвалась морская мина - СМИ
Из-за шторма у берегов Одессы взорвалась морская мина - СМИ - РИА Новости Крым, 26.03.2023
Из-за шторма у берегов Одессы взорвалась морская мина - СМИ
У берегов Одессы из-за шторма взорвалась морская мина, в результате были повреждены здания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание... РИА Новости Крым, 26.03.2023
2023-03-26T12:42
2023-03-26T12:42
всу (вооруженные силы украины)
одесса
происшествия
безопасность
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. У берегов Одессы из-за шторма взорвалась морская мина, в результате были повреждены здания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Страна.ua".В государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям происшествие пока не комментируют.Угроза судоходствуРанее ФСБ России предупреждалао возможности дрейфа сорванных сильными течениями морских мин, которые ВСУ установили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный – всего около 420 штук.В ведомстве не исключили возможности того, что мины сорвутся и будут дрейфовать, направляясь в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.Позднее дрейфующие морские мины были обнаружены у берегов Турции, Болгарии и Румынии. После подрыва рыбацкого катера Турция усилила контроль в проливе Босфор. С просьбой отслеживать мины военно-морские силы Турции обращалиськ России. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что в связи с полученной информацией о дрейфующих минах в Черном море минобороны страны предпримет все необходимые меры. Позже минобороны Турции признало невозможность подтвердить число выпущенных в Черном море мин, в связи с чем был повышен статус оповещения и мобилизации.Согласно карте морских течений, первыми "получателями" украинского минного транша являются Румыния и Болгария, затем мины дрейфует к Босфорскому проливу, далее вдоль турецких берегов. И только потом, через Грузию и Абхазию, мины могут появиться у побережья России. Однако, по данным МЧС, свои коррективы в "минный" путь могут внести штормы и ветры.Ранее контр-адмирал в отставке и военный историк Юрий Кириллов сообщал о том, что установленные украинскими военными мины в Черном море могут привести к экологической катастрофе, если на них подорвется грузовой танкер. Он сравнил нынешнюю ситуацию в Черном море с обстановкой в Балтийском море после окончания Великой Отечественной войны, когда в водах находилось очень много немецких, финских и советских мин. Тогда разминирование Балтики заняло у советских специалистов около четырех лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Доплывут ли украинские мины до Крыма? Дрейфующие мины ВСУ: опасны ли они для Крыма из-за зимних штормов Турция усилила меры безопасности из-за мин в Черном море
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), одесса, происшествия, безопасность, новости, украина
Из-за шторма у берегов Одессы взорвалась морская мина - СМИ

Из-за шторма у берегов Одессы взорвалась морская мина, повреждены здания

12:42 26.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Поляков / Перейти в фотобанкОдесский морской торговый порт. Архивное фото
Одесский морской торговый порт. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости . Сергей Поляков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. У берегов Одессы из-за шторма взорвалась морская мина, в результате были повреждены здания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Страна.ua".
"Под Одессой во время шторма взорвалась морская мина. На размещенных кадрах видно, что повреждены прибрежные здания. Шторм продолжается", - говорится в издания в Telegram-канале издания.
В государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям происшествие пока не комментируют.

Угроза судоходству

Ранее ФСБ России предупреждалао возможности дрейфа сорванных сильными течениями морских мин, которые ВСУ установили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный – всего около 420 штук.
В ведомстве не исключили возможности того, что мины сорвутся и будут дрейфовать, направляясь в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.
Позднее дрейфующие морские мины были обнаружены у берегов Турции, Болгарии и Румынии. После подрыва рыбацкого катера Турция усилила контроль в проливе Босфор. С просьбой отслеживать мины военно-морские силы Турции обращалиськ России. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что в связи с полученной информацией о дрейфующих минах в Черном море минобороны страны предпримет все необходимые меры. Позже минобороны Турции признало невозможность подтвердить число выпущенных в Черном море мин, в связи с чем был повышен статус оповещения и мобилизации.
Согласно карте морских течений, первыми "получателями" украинского минного транша являются Румыния и Болгария, затем мины дрейфует к Босфорскому проливу, далее вдоль турецких берегов. И только потом, через Грузию и Абхазию, мины могут появиться у побережья России. Однако, по данным МЧС, свои коррективы в "минный" путь могут внести штормы и ветры.
Ранее контр-адмирал в отставке и военный историк Юрий Кириллов сообщал о том, что установленные украинскими военными мины в Черном море могут привести к экологической катастрофе, если на них подорвется грузовой танкер. Он сравнил нынешнюю ситуацию в Черном море с обстановкой в Балтийском море после окончания Великой Отечественной войны, когда в водах находилось очень много немецких, финских и советских мин. Тогда разминирование Балтики заняло у советских специалистов около четырех лет.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)ОдессаПроисшествияБезопасностьНовостиУкраина
 
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