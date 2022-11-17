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Дрейфующие мины ВСУ: опасны ли они для Крыма из-за зимних штормов - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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Дрейфующие мины ВСУ: опасны ли они для Крыма из-за зимних штормов
Дрейфующие мины ВСУ: опасны ли они для Крыма из-за зимних штормов - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Дрейфующие мины ВСУ: опасны ли они для Крыма из-за зимних штормов
Вероятность того, что дрейфующие морские мины ВСУ доберутся до Крыма и Севастополя из-за зимних штормов мала, но она существует, поэтому бдительности терять не... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T03:37
2022-11-17T03:37
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
всу (вооруженные силы украины)
черное море
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Вероятность того, что дрейфующие морские мины ВСУ доберутся до Крыма и Севастополя из-за зимних штормов мала, но она существует, поэтому бдительности терять не следует. Об этом РИА Новости Крым заявил председатель совета Всероссийского общества спасания на водах, бывший военный Игорь Слободянюк.Неделю назад на дрейфующей украинской морской мине в Черном море подорвался турецкий рыбацкий катер. Сообщалось, что он получил значительные повреждения носовой части, потерял ход и был отбуксирован до ближайшего порта; обошлось без пострадавших. Это случилось уже после того, как Турция усилила контроль в проливе Босфор из-за опасности подрыва кораблей на таких минах. Ранее, в марте, ФСБ России предупредила о возможности дрейфа сорванных сильными течениями морских мин, которые ВСУ установили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный – всего около 420. Позже командование береговой охраны Турции их неоднократно выявляло. Летом их также обнаруживали у берегов Болгарии и Румынии.Масса так называемой морской смеси (взрывного заряда), которой "начинены" якорные мины, может достигать 300 килограммов. Один такой боеприпас способен нанести немалый ущерб кораблю, заметил Игорь Слободянюк.По его словам, вероятность того, что дрейфующие мины ВСУ "доберутся" до Крыма и Севастополя, "мала, но она есть". Особенно, если учитывать грядущие штормы, характерные для наступающего зимнего сезона.В отличие от боеприпасов Великой Отечественной войны, которые море нередко выбрасывает штормом из глубины, дрейфующие мины ВСУ, как правило, находятся на поверхности. А значит, будут обнаружены или военнослужащими Черноморского флота, или спасателями Центра гражданской защиты города, которые работают на стационарных станциях круглосуточно и круглогодично, наблюдая за акваторией."По всему побережью есть посты. Кроме всего прочего, погранчасти ФСБ проходят побережье и все, что выброшено на берег или оказывается вблизи, ими будет обнаружено. Также стоят и морские датчики, и противолодочная защита", – пояснил спасатель, подчеркнув, что после атаки дронов на корабли в Севастополе защита региона усилена.Ранее замначальника по поисково-спасательной работе ГКУ РК "Крымская республиканская аварийно-спасательная служба "КРЫМ-СПАС" Владимир Мельников рассказал об особенностях течений в Черном море и возможности попадания украинских мин к берегам Крыма.А доктор военных наук, зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков оценил угрозы для Севастополя и Крыма от БПЛА ВСУ.
https://crimea.ria.ru/20220909/rumynskiy-korabl-podorvalsya-na-mine-v-chernom-more-1124454045.html
севастополь
черное море
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), черное море
Дрейфующие мины ВСУ: опасны ли они для Крыма из-за зимних штормов

Спасатель Слободянюк: исключать вероятность появления мин ВСУ у берегов Крыма зимой нельзя

03:37 17.11.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЯкорная морская мина
Якорная морская мина - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Вероятность того, что дрейфующие морские мины ВСУ доберутся до Крыма и Севастополя из-за зимних штормов мала, но она существует, поэтому бдительности терять не следует. Об этом РИА Новости Крым заявил председатель совета Всероссийского общества спасания на водах, бывший военный Игорь Слободянюк.
Неделю назад на дрейфующей украинской морской мине в Черном море подорвался турецкий рыбацкий катер. Сообщалось, что он получил значительные повреждения носовой части, потерял ход и был отбуксирован до ближайшего порта; обошлось без пострадавших. Это случилось уже после того, как Турция усилила контроль в проливе Босфор из-за опасности подрыва кораблей на таких минах.
Ранее, в марте, ФСБ России предупредила о возможности дрейфа сорванных сильными течениями морских мин, которые ВСУ установили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный – всего около 420. Позже командование береговой охраны Турции их неоднократно выявляло. Летом их также обнаруживали у берегов Болгарии и Румынии.
Масса так называемой морской смеси (взрывного заряда), которой "начинены" якорные мины, может достигать 300 килограммов. Один такой боеприпас способен нанести немалый ущерб кораблю, заметил Игорь Слободянюк.
По его словам, вероятность того, что дрейфующие мины ВСУ "доберутся" до Крыма и Севастополя, "мала, но она есть". Особенно, если учитывать грядущие штормы, характерные для наступающего зимнего сезона.

"Роза ветров и достаточно стабильные, с точки зрения направлений, течения "отбивают" их (мины) от Севастополя и Крыма в сторону Болгарии и Турции. Тем не менее вероятность есть всегда, хоть ее доля и не критична", – сказал Слободянюк.

В отличие от боеприпасов Великой Отечественной войны, которые море нередко выбрасывает штормом из глубины, дрейфующие мины ВСУ, как правило, находятся на поверхности. А значит, будут обнаружены или военнослужащими Черноморского флота, или спасателями Центра гражданской защиты города, которые работают на стационарных станциях круглосуточно и круглогодично, наблюдая за акваторией.
"По всему побережью есть посты. Кроме всего прочего, погранчасти ФСБ проходят побережье и все, что выброшено на берег или оказывается вблизи, ими будет обнаружено. Также стоят и морские датчики, и противолодочная защита", – пояснил спасатель, подчеркнув, что после атаки дронов на корабли в Севастополе защита региона усилена.
Ранее замначальника по поисково-спасательной работе ГКУ РК "Крымская республиканская аварийно-спасательная служба "КРЫМ-СПАС" Владимир Мельников рассказал об особенностях течений в Черном море и возможности попадания украинских мин к берегам Крыма.
А доктор военных наук, зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков оценил угрозы для Севастополя и Крыма от БПЛА ВСУ.
Флаг Румынии
9 сентября, 12:19
Румынский корабль подорвался на мине в Черном море
 
СевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяВСУ (Вооруженные силы Украины)Черное море
 
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03:37Дрейфующие мины ВСУ: опасны ли они для Крыма из-за зимних штормов
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