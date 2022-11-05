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В Крыму на два дня объявили штормовое предупреждение
В Крыму на два дня объявили штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 05.11.2022
В Крыму на два дня объявили штормовое предупреждение
В Крыму в ближайшие два дня усилится ветер, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T11:59
2022-11-05T11:59
2022-11-05T12:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие два дня усилится ветер, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.В ведомстве напомнили, что в таких условиях есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций: аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушения транспортного сообщения. Кроме того, есть риск обрыва линий электропередачи, падения деревьев и слабо укрепленных конструкций. Жителей призывают к осторожности.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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погода, крым, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым
В Крыму на два дня объявили штормовое предупреждение
В Крыму в ближайшие два дня усилится ветер, объявлено штормовое предупреждение
11:59 05.11.2022 (обновлено: 12:02 05.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие два дня усилится ветер, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6-7 ноября в Крыму ожидается усиление восточного ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в таких условиях есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций: аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушения транспортного сообщения. Кроме того, есть риск обрыва линий электропередачи, падения деревьев и слабо укрепленных конструкций. Жителей призывают к осторожности.