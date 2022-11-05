https://crimea.ria.ru/20221105/v-krymu-na-dva-dnya-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie-1125242826.html

В Крыму на два дня объявили штормовое предупреждение

В Крыму на два дня объявили штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 05.11.2022

В Крыму на два дня объявили штормовое предупреждение

В Крыму в ближайшие два дня усилится ветер, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости Крым, 05.11.2022

2022-11-05T11:59

2022-11-05T11:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие два дня усилится ветер, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.В ведомстве напомнили, что в таких условиях есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций: аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушения транспортного сообщения. Кроме того, есть риск обрыва линий электропередачи, падения деревьев и слабо укрепленных конструкций. Жителей призывают к осторожности.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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