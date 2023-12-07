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Корабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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Корабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов в Керченском проливе
Корабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Корабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов в Керченском проливе
Корабли Черноморского флота провели учения по уничтожению беспилотников и безэкипажных катеров с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб в Керченском... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T17:46
2023-12-07T17:46
министерство обороны рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
учения
безопасность республики крым и севастополя
керченский пролив
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Корабли Черноморского флота провели учения по уничтожению беспилотников и безэкипажных катеров с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб в Керченском проливе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На втором этапе российские военные отработали действия по уничтожению безэкипажных катеров условного противника огнем артиллерии и реактивной бомбометной установки. В целях повышения выучки личного состава стрельба и бомбометание выполнялись в темное время суток.После выполнения боевых упражнений экипажи кораблей Черноморского флота продолжили патрулирование акватории Черного моря и маршрутов интенсивного торгового судоходства, добавили в ведомстве.Экипажи тральщиков Черноморского флота на этой неделе провели разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря.Экипажи противоминных кораблей отработали тактику действий по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами в дневное и ночное время.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе стрельба в районе Казачьей бухтыСтрельба на Северном молу в Севастополе – что происходитБоевая подготовка со стрельбой: в Севастополе предупредили об учениях
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, учения, безопасность республики крым и севастополя, керченский пролив, новости крыма
Корабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов в Керченском проливе

Черноморский флот отработал уничтожение БПЛА и морских дронов в Керченском проливе

17:46 07.12.2023
 
© Министерство обороны РФЧерноморский флот отработал уничтожение БПЛА и морских дронов в Керченском проливе
Черноморский флот отработал уничтожение БПЛА и морских дронов в Керченском проливе
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Корабли Черноморского флота провели учения по уничтожению беспилотников и безэкипажных катеров с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб в Керченском проливе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На первом этапе учения экипаж малого противолодочного корабля отработал действия при обнаружении беспилотного летательного аппарата противника в небе над районом якорной стоянки гражданских судов перед входом в Керчь-Еникальский канал. По БПЛА был применен корабельный зенитный ракетный комплекс "Оса", - говорится в сообщении.
На втором этапе российские военные отработали действия по уничтожению безэкипажных катеров условного противника огнем артиллерии и реактивной бомбометной установки. В целях повышения выучки личного состава стрельба и бомбометание выполнялись в темное время суток.
После выполнения боевых упражнений экипажи кораблей Черноморского флота продолжили патрулирование акватории Черного моря и маршрутов интенсивного торгового судоходства, добавили в ведомстве.
Экипажи тральщиков Черноморского флота на этой неделе провели разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря.
Экипажи противоминных кораблей отработали тактику действий по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами в дневное и ночное время.
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