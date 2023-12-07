https://crimea.ria.ru/20231207/korabli-chf-otrabotali-unichtozhenie-vrazheskikh-dronov-v-kerchenskom-prolive-1133377601.html

Корабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов в Керченском проливе

Корабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Корабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов в Керченском проливе

Корабли Черноморского флота провели учения по уничтожению беспилотников и безэкипажных катеров с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб в Керченском... РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T17:46

2023-12-07T17:46

2023-12-07T17:46

министерство обороны рф

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

учения

безопасность республики крым и севастополя

керченский пролив

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/07/1133377488_0:0:1188:669_1920x0_80_0_0_a559eeacc6bb87802bda9a572fba491f.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Корабли Черноморского флота провели учения по уничтожению беспилотников и безэкипажных катеров с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб в Керченском проливе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На втором этапе российские военные отработали действия по уничтожению безэкипажных катеров условного противника огнем артиллерии и реактивной бомбометной установки. В целях повышения выучки личного состава стрельба и бомбометание выполнялись в темное время суток.После выполнения боевых упражнений экипажи кораблей Черноморского флота продолжили патрулирование акватории Черного моря и маршрутов интенсивного торгового судоходства, добавили в ведомстве.Экипажи тральщиков Черноморского флота на этой неделе провели разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря.Экипажи противоминных кораблей отработали тактику действий по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами в дневное и ночное время.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе стрельба в районе Казачьей бухтыСтрельба на Северном молу в Севастополе – что происходитБоевая подготовка со стрельбой: в Севастополе предупредили об учениях

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, учения, безопасность республики крым и севастополя, керченский пролив, новости крыма