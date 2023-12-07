https://crimea.ria.ru/20231207/korabli-chf-otrabotali-unichtozhenie-vrazheskikh-dronov-v-kerchenskom-prolive-1133377601.html
Корабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов в Керченском проливе
Корабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Корабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов в Керченском проливе
Корабли Черноморского флота провели учения по уничтожению беспилотников и безэкипажных катеров с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб в Керченском... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T17:46
2023-12-07T17:46
2023-12-07T17:46
министерство обороны рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
учения
безопасность республики крым и севастополя
керченский пролив
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/07/1133377488_0:0:1188:669_1920x0_80_0_0_a559eeacc6bb87802bda9a572fba491f.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Корабли Черноморского флота провели учения по уничтожению беспилотников и безэкипажных катеров с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб в Керченском проливе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На втором этапе российские военные отработали действия по уничтожению безэкипажных катеров условного противника огнем артиллерии и реактивной бомбометной установки. В целях повышения выучки личного состава стрельба и бомбометание выполнялись в темное время суток.После выполнения боевых упражнений экипажи кораблей Черноморского флота продолжили патрулирование акватории Черного моря и маршрутов интенсивного торгового судоходства, добавили в ведомстве.Экипажи тральщиков Черноморского флота на этой неделе провели разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря.Экипажи противоминных кораблей отработали тактику действий по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами в дневное и ночное время.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе стрельба в районе Казачьей бухтыСтрельба на Северном молу в Севастополе – что происходитБоевая подготовка со стрельбой: в Севастополе предупредили об учениях
керченский пролив
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/07/1133377488_238:0:1173:701_1920x0_80_0_0_ca41526bb3bbfc01575ef6dcd965efd8.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, учения, безопасность республики крым и севастополя, керченский пролив, новости крыма
Корабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов в Керченском проливе
Черноморский флот отработал уничтожение БПЛА и морских дронов в Керченском проливе
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Корабли Черноморского флота провели учения по уничтожению беспилотников и безэкипажных катеров с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб в Керченском проливе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На первом этапе учения экипаж малого противолодочного корабля отработал действия при обнаружении беспилотного летательного аппарата противника в небе над районом якорной стоянки гражданских судов перед входом в Керчь-Еникальский канал. По БПЛА был применен корабельный зенитный ракетный комплекс "Оса", - говорится в сообщении.
На втором этапе российские военные отработали действия по уничтожению безэкипажных катеров условного противника огнем артиллерии и реактивной бомбометной установки. В целях повышения выучки личного состава стрельба и бомбометание выполнялись в темное время суток.
После выполнения боевых упражнений экипажи кораблей Черноморского флота продолжили патрулирование акватории Черного моря и маршрутов интенсивного торгового судоходства, добавили в ведомстве.
Экипажи тральщиков Черноморского флота на этой неделе провели разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря.
Экипажи противоминных кораблей отработали тактику действий по форсированию и уничтожению минных заграждений
различными способами в дневное и ночное время.
Читайте также на РИА Новости Крым: