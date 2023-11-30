https://crimea.ria.ru/20231130/strelba-na-severnom-molu-v-sevastopole--chto-proiskhodit-1133225441.html

Стрельба на Северном молу в Севастополе – что происходит

Стрельба на Северном молу в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Стрельба на Северном молу в Севастополе – что происходит

Военные Черноморского флота проведут учения расчетов ППДО. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T17:52

2023-11-30T17:52

2023-11-30T17:54

михаил развожаев

новости крыма

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

чф рф (черноморский флот российской федерации)

учения

армия и флот

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122368617_0:0:1208:680_1920x0_80_0_0_f4e5c8c3e201ed920b4fb239b9977f4d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Военные Черноморского флота проведут учения расчетов ППДО. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Подразделения Черноморского флота регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки как правило проходят в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах. Губернатор предупреждает об этом жителей и гостей города заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко – работают реактивные бомбометыВ Севастополе громко – тренируются противодиверсионные расчеты ЧФВ Севастополе стрельба: что происходит

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, новости крыма, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, армия и флот, вооруженные силы россии