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Стрельба на Северном молу в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 30.11.2023
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Стрельба на Северном молу в Севастополе – что происходит
Стрельба на Северном молу в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Стрельба на Северном молу в Севастополе – что происходит
Военные Черноморского флота проведут учения расчетов ППДО. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T17:52
2023-11-30T17:54
михаил развожаев
новости крыма
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Военные Черноморского флота проведут учения расчетов ППДО. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Подразделения Черноморского флота регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки как правило проходят в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах. Губернатор предупреждает об этом жителей и гостей города заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко – работают реактивные бомбометыВ Севастополе громко – тренируются противодиверсионные расчеты ЧФВ Севастополе стрельба: что происходит
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, новости крыма, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, армия и флот, вооруженные силы россии
Стрельба на Северном молу в Севастополе – что происходит

Развожаев: Черноморский флот уничтожит условного противника – учения ППДО

17:52 30.11.2023 (обновлено: 17:54 30.11.2023)
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФКорабли ВМФ
Корабли ВМФ
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Военные Черноморского флота проведут учения расчетов ППДО. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"С 18 до 19 в районе Северного мола Черноморский флот будет проводить тренировку расчетов ППДО", – написал он в своем Telegram-канале.
Подразделения Черноморского флота регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки как правило проходят в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах. Губернатор предупреждает об этом жителей и гостей города заранее.
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