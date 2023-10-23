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В Севастополе громко – тренируются противодиверсионные расчеты ЧФ
В Севастополе громко – тренируются противодиверсионные расчеты ЧФ - РИА Новости Крым, 23.10.2023
В Севастополе громко – тренируются противодиверсионные расчеты ЧФ
Громкие звуки в Севастополе – это тренировки Черноморского флота по противодействию диверсантам, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.10.2023
2023-10-23T15:41
2023-10-23T15:41
2023-10-23T15:43
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михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе – это тренировки Черноморского флота по противодействию диверсантам, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, в городе все спокойно. Как сообщалось, утром 23 октября в районе Северного и Южного молов Черноморский флот также проводил учения с применением реактивных бомбометов.Учения различных подразделений на Черноморском флоте проходят регулярно, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки обычно проводятся в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев жестко ответил на сообщения о "взрыве" в СевастополеДым в районе Севастопольской бухты – причинаВ Севастополе тренируются противодиверсионные расчеты
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, учения, безопасность, крым, вооруженные силы россии
В Севастополе громко – тренируются противодиверсионные расчеты ЧФ
Развожаев: в Севастополе тренируются противодиверсионные расчеты
15:41 23.10.2023 (обновлено: 15:43 23.10.2023)