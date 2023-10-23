https://crimea.ria.ru/20231023/v-sevastopole-gromko--treniruyutsya-protivodiversionnye-raschety-chf-1132265170.html

В Севастополе громко – тренируются противодиверсионные расчеты ЧФ

В Севастополе громко – тренируются противодиверсионные расчеты ЧФ - РИА Новости Крым, 23.10.2023

В Севастополе громко – тренируются противодиверсионные расчеты ЧФ

Громкие звуки в Севастополе – это тренировки Черноморского флота по противодействию диверсантам, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.10.2023

2023-10-23T15:41

2023-10-23T15:41

2023-10-23T15:43

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

армия и флот

учения

безопасность

крым

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе – это тренировки Черноморского флота по противодействию диверсантам, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, в городе все спокойно. Как сообщалось, утром 23 октября в районе Северного и Южного молов Черноморский флот также проводил учения с применением реактивных бомбометов.Учения различных подразделений на Черноморском флоте проходят регулярно, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки обычно проводятся в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев жестко ответил на сообщения о "взрыве" в СевастополеДым в районе Севастопольской бухты – причинаВ Севастополе тренируются противодиверсионные расчеты

севастополь

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2023

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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, учения, безопасность, крым, вооруженные силы россии