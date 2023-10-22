https://crimea.ria.ru/20231022/razvozhaev-zhestko-otvetil-na-soobscheniya-o-vzryve-v-sevastopole-1132253979.html

Развожаев жестко ответил на сообщения о "взрыве" в Севастополе

Развожаев жестко ответил на сообщения о "взрыве" в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.10.2023

Развожаев жестко ответил на сообщения о "взрыве" в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о "взрыве" в городе. В своем Telegram-канале он назвал подобные сообщения ложью. РИА Новости Крым, 22.10.2023

2023-10-22T20:53

2023-10-22T20:53

2023-10-22T20:55

севастополь

михаил развожаев

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атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о "взрыве" в городе. В своем Telegram-канале он назвал подобные сообщения ложью.При этом он также опроверг, что в городе сработала система ПВО."Те, кто пишет, что в Севастополе отработали средства ПВО - это тоже ложь. Силы ПВО находились в боевой готовности, но до нас никаких воздушных целей сегодня не долетало. Это тоже такой способ у вражеских каналов хайповать и держать аудиторию в напряжении", - подчеркнул Развожаев.Он добавил, что оперативные службы следят за обстановкой в городе и в очередной раз призвал доверять информации только из официальных источников.В воскресенье в городе дважды звучали сирены воздушной тревоги. Три ракеты, которые летели в направлении Крымского полуострова, были сбиты над Херсонской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Отбой воздушной тревоги в СевастополеЛетели на Крым: над Геническом сбиты три ракетыКак противостоять новым угрозам НАТО в Черном море

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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма, атаки всу на крым