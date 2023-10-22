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Развожаев жестко ответил на сообщения о "взрыве" в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.10.2023
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Развожаев жестко ответил на сообщения о "взрыве" в Севастополе
Развожаев жестко ответил на сообщения о "взрыве" в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Развожаев жестко ответил на сообщения о "взрыве" в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о "взрыве" в городе. В своем Telegram-канале он назвал подобные сообщения ложью. РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T20:53
2023-10-22T20:55
севастополь
михаил развожаев
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о "взрыве" в городе. В своем Telegram-канале он назвал подобные сообщения ложью.При этом он также опроверг, что в городе сработала система ПВО."Те, кто пишет, что в Севастополе отработали средства ПВО - это тоже ложь. Силы ПВО находились в боевой готовности, но до нас никаких воздушных целей сегодня не долетало. Это тоже такой способ у вражеских каналов хайповать и держать аудиторию в напряжении", - подчеркнул Развожаев.Он добавил, что оперативные службы следят за обстановкой в городе и в очередной раз призвал доверять информации только из официальных источников.В воскресенье в городе дважды звучали сирены воздушной тревоги. Три ракеты, которые летели в направлении Крымского полуострова, были сбиты над Херсонской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Отбой воздушной тревоги в СевастополеЛетели на Крым: над Геническом сбиты три ракетыКак противостоять новым угрозам НАТО в Черном море
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма, атаки всу на крым
Развожаев жестко ответил на сообщения о "взрыве" в Севастополе

Развожаев опроверг информацию о "взрыве" в Севастополе и работе ПВО над городом

20:53 22.10.2023 (обновлено: 20:55 22.10.2023)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о "взрыве" в городе. В своем Telegram-канале он назвал подобные сообщения ложью.

"Укропаблики опять разгоняют ложь. Выкладывают видео о якобы "взрыве" чего-то в Севастополе. Это ложь. Никаких взрывов в городе не было. Просто ЦИПсО уже традиционно блюдет принцип: "Взрыва может и не быть, но придумать о нем ты что-то, но обязан", - написал он.

При этом он также опроверг, что в городе сработала система ПВО.
"Те, кто пишет, что в Севастополе отработали средства ПВО - это тоже ложь. Силы ПВО находились в боевой готовности, но до нас никаких воздушных целей сегодня не долетало. Это тоже такой способ у вражеских каналов хайповать и держать аудиторию в напряжении", - подчеркнул Развожаев.
Он добавил, что оперативные службы следят за обстановкой в городе и в очередной раз призвал доверять информации только из официальных источников.
В воскресенье в городе дважды звучали сирены воздушной тревоги. Три ракеты, которые летели в направлении Крымского полуострова, были сбиты над Херсонской областью.
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