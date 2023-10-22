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Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.10.2023
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе отбой воздушной тревоги. РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T20:29
2023-10-22T20:33
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
общество
воздушная тревога в севастополе
атаки всу на крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе отбой воздушной тревоги."Отбой воздушной тревоги", – написал он в своих соцсетях.Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.В Севастополе в связи с ракетной опасностью была объявлена воздушная тревога, которая длилась порядка получаса. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовал в Telegram-канале губернатор города Михаила Развожаева.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, общество, воздушная тревога в севастополе, атаки всу на крым, новости крыма
Отбой воздушной тревоги в Севастополе

Развожаев: отбой воздушной тревоги в Севастополе

20:29 22.10.2023 (обновлено: 20:33 22.10.2023)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе отбой воздушной тревоги.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своих соцсетях.
Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.
В Севастополе в связи с ракетной опасностью была объявлена воздушная тревога, которая длилась порядка получаса. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовал в Telegram-канале губернатор города Михаила Развожаева.

Отмена воздушной тревоги

Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
 
СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяОбществоВоздушная тревога в СевастополеАтаки ВСУ на КрымНовости Крыма
 
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