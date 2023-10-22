https://crimea.ria.ru/20231022/vozdushnuyu-trevogu-obyavili-v-sevastopole-1132249748.html
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Воздушную тревогу объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
В Севастополе объявили воздушную тревогу. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовано в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева. РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T20:03
2023-10-22T20:03
2023-10-22T20:10
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе объявили воздушную тревогу. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовано в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.Движение общественного транспорта приостановлено."Уважаемые пассажиры, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение", – предупредили в городском департаменте транспорта.Ранее власти города опубликовали рекомендации, как себя вести при поступлении сигнала о воздушной тревоге и включении сирен системы централизованного оповещения.Около 16:00 в воскресенье Крымский мост на 40 минут закрыли для движения транспорта, в Севастополе была объявлена воздушная тревога, которая длилась порядка 20 минут, а военные использовали средства маскировки в районе Севастопольской бухты.Чуть позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что три украинские ракеты, которые летели в направлении Крымского полуострова, сбиты над городом Геническ.Что делать при воздушной тревогеВ случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:— ЕДДС одновременно запускает сирены и громкоговорители, перехватывая вещание федеральных каналов;— Информация публикуется в ТГ-канале губернатора Михаила Развожаева;— Спустя короткий промежуток времени после запуска сирены и публикации в ТГ-канале губернатора сигнал тревоги проходит и по региональным СМИ (радио и ТВ).В Севастополе он будет транслироваться на телеканалах "СТВ", "Севастополь-24", "Вести Севастополь", "Первый Севастопольский", "НТС", "СевСтар", радиостанции "Севастополь ФМ" на частоте 102,0 FM и "Вести FM Севастополь" на частоте 90,8 FM.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.Укрытия на случай воздушной тревогиАдреса ближайших укрытий до населения должны довести местные власти и управляющие компании. Если сигнал тревоги застал на улице, необходимо использовать в качестве укрытий цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).Не подходят для укрытия места под автомобилями и под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов, поскольку взрывной волной могут быть повреждены стекла и находящиеся поблизости люди могут пострадать. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров.Временные укрытия предназначены, в первую очередь, для защиты от сбитых обломков ракет врага, отработавших ракет ПВО, осколков выбитых стекол.
https://crimea.ria.ru/20231020/chernomorskaya-strategiya-zachem-ona-rossii-i-chem-pomozhet-krym--ekspert-1132213629.html
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севастополь, михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, общество, крым, новости крыма, атаки всу на крым
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Развожаев: в Севастополе воздушная тревога
20:03 22.10.2023 (обновлено: 20:10 22.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе объявили воздушную тревогу. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовано в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" – опубликовано в Telegram-канале губернатора.
Движение общественного транспорта приостановлено.
"Уважаемые пассажиры, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение", – предупредили в городском департаменте транспорта.
Ранее власти города опубликовали рекомендации, как себя вести при поступлении сигнала о воздушной тревоге
и включении сирен системы централизованного оповещения.
Около 16:00 в воскресенье Крымский мост на 40 минут закрыли
для движения транспорта, в Севастополе была объявлена воздушная тревога
, которая длилась порядка 20 минут, а военные использовали средства маскировки
в районе Севастопольской бухты.
Чуть позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что три украинские ракеты, которые летели в направлении Крымского полуострова, сбиты над городом Геническ.
Что делать при воздушной тревоге
В случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:
— ЕДДС одновременно запускает сирены и громкоговорители, перехватывая вещание федеральных каналов;
— Информация публикуется в ТГ-канале губернатора Михаила Развожаева;
— Спустя короткий промежуток времени после запуска сирены и публикации в ТГ-канале губернатора сигнал тревоги проходит и по региональным СМИ (радио и ТВ).
В Севастополе он будет транслироваться на телеканалах "СТВ", "Севастополь-24", "Вести Севастополь", "Первый Севастопольский", "НТС", "СевСтар", радиостанции "Севастополь ФМ" на частоте 102,0 FM и "Вести FM Севастополь" на частоте 90,8 FM.
Отмена воздушной тревоги
Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
Укрытия на случай воздушной тревоги
Адреса ближайших укрытий до населения должны довести местные власти и управляющие компании. Если сигнал тревоги застал на улице
, необходимо использовать в качестве укрытий цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).
Не подходят для укрытия места под автомобилями и под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов, поскольку взрывной волной могут быть повреждены стекла и находящиеся поблизости люди могут пострадать. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров.
Временные укрытия предназначены, в первую очередь, для защиты от сбитых обломков ракет врага, отработавших ракет ПВО, осколков выбитых стекол.