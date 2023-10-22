Рейтинг@Mail.ru
Как противостоять новым угрозам НАТО в Черном море - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20231022/kak-protivostoyat-novym-ugrozam-nato-v-chernom-more-1132213353.html
Как противостоять новым угрозам НАТО в Черном море
Как противостоять новым угрозам НАТО в Черном море - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Как противостоять новым угрозам НАТО в Черном море
Усиление военного присутствия США в Черном море противоречит интересам России, ставит под угрозу ее безопасность, и она вправе ответить адекватно: разместить... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T17:29
2023-10-22T17:29
нато
эксклюзивы риа новости крым
черное море
мнения
сша
россия
ярослав иванченко
севастополь
крым
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/14/1132218927_0:244:3207:2048_1920x0_80_0_0_7a9b9d57c9424ab4a4b3cdc33066cfbd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Усиление военного присутствия США в Черном море противоречит интересам России, ставит под угрозу ее безопасность, и она вправе ответить адекватно: разместить свои силы стратегического базирования в непосредственной близости к Соединенным Штатам. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым на полях Всероссийской научно-практической конференции "Черноморское сотрудничество – 2023" в Севастополе высказал глава исполнительного комитета Черноморской ассоциации международного сотрудничества (ЧАМС), кандидат исторических наук Ярослав Иванченко.По его мнению, на такой шаг Россия вправе пойти, если Штаты попытаются создать на побережье недружественных РФ стран Причерноморья новые военные базы и флот НАТО, что входит в планы альянса и вписывается в Черноморскую стратегию США.Эксперт подчеркнул, что Россия уже окружена базами НАТО – они есть в Болгарии, Румынии и других странах. А учитывая новые угрозы у границ РФ в Черноморском регионе, ситуация все больше напоминает ту, после которой возник Карибский кризис. И поскольку, судя по историческому опыту, Америка понимает только силу, – это единственно верный для России путь, полагает Иванченко."Тогда США попытались разместить вблизи России свои базы в Турции, Италии и других странах. Что сделала Россия? Она разместила свою базу, стратегическое оружие на берегах Кубы. И когда американцы, которые привыкли жить в комфорте – где-то идет война, а их это никак не затрагивает – действительно почувствовали угрозу, они вынуждены были сесть за стол переговоров. Кеннеди (Джон, президент США в 1961-63 гг.) заключил соглашение с Никитой Хрущевым и убрал свои военные базы с территории Турции", – напомнил он."Если сегодня сферой интересов США являются наши границы, то почему мы не можем сферу наших интересов распространить в том числе и на близлежащие к Америке территории? Необходимо делать все для обеспечения своей безопасности", – заключил эксперт.На конференции "Черноморское сотрудничество – 2023" в Севастополе Ярослав Иванченко высказал мнение, что новые геополитические условия требуют создания новой – Черноморской стратегии России с привлечением к подготовке такого документа экспертов из Крыма.В 2022 году замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что увеличение американского присутствия на Украине, стремление США к решающему военно-стратегическому превосходству и нежелание считаться с интересами Москвы создают ситуацию, аналогичную той, которая сложилась 60 лет назад во время Карибского кризиса. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Черноморское сотрудничество – 2023" проходит на базе Севастопольского государственного университета 19 и 20 октября. Мероприятие объединило представителей власти, бизнеса, общественных организаций и ученых Крыма и Севастополя, юга России, новых регионов и Москвы. Эксперты поднимают вопросы, связанные с политической, военно-политической и экономической ситуацией макрорегионального масштаба Причерноморья и предлагают свои пути решения проблем в условиях новых вызовов для России в Черноморском регионе.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Россия выходит из договора о ядерных испытаниях – эксперт Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях Как избежать ядерного Апокалипсиса: главное из статьи Дмитрия Медведева
https://crimea.ria.ru/20221129/nato-rassmatrivaet-chernoe-more-kak-element-oborony---blinken-1125604556.html
черное море
сша
россия
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Анна Петрова
Анна Петрова
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/14/1132218927_476:0:3207:2048_1920x0_80_0_0_35607a031b41ee0d55ac17539b005bcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нато, черное море, мнения, сша, россия, ярослав иванченко, севастополь, крым, политика, безопасность
Как противостоять новым угрозам НАТО в Черном море

На угрозы НАТО в Черном море Россия вправе ответить адекватно - мнение

17:29 22.10.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМеждународный военно-технический форум "Армия-2017". День пятый
Международный военно-технический форум Армия-2017. День пятый - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Усиление военного присутствия США в Черном море противоречит интересам России, ставит под угрозу ее безопасность, и она вправе ответить адекватно: разместить свои силы стратегического базирования в непосредственной близости к Соединенным Штатам. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым на полях Всероссийской научно-практической конференции "Черноморское сотрудничество – 2023" в Севастополе высказал глава исполнительного комитета Черноморской ассоциации международного сотрудничества (ЧАМС), кандидат исторических наук Ярослав Иванченко.
"У нас есть дружественные страны в Карибском бассейне: Куба, Никарагуа, Венесуэла, – и там можно разместить таким же образом и наши военно-морские силы, и силы стратегического базирования для того, чтобы принудить американцев понимать, что наши границы – это наши границы", – сказал Иванченко.
По его мнению, на такой шаг Россия вправе пойти, если Штаты попытаются создать на побережье недружественных РФ стран Причерноморья новые военные базы и флот НАТО, что входит в планы альянса и вписывается в Черноморскую стратегию США.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября 2022, 19:44
НАТО рассматривает Черное море как элемент обороны - Блинкен
Эксперт подчеркнул, что Россия уже окружена базами НАТО – они есть в Болгарии, Румынии и других странах. А учитывая новые угрозы у границ РФ в Черноморском регионе, ситуация все больше напоминает ту, после которой возник Карибский кризис. И поскольку, судя по историческому опыту, Америка понимает только силу, – это единственно верный для России путь, полагает Иванченко.
"Тогда США попытались разместить вблизи России свои базы в Турции, Италии и других странах. Что сделала Россия? Она разместила свою базу, стратегическое оружие на берегах Кубы. И когда американцы, которые привыкли жить в комфорте – где-то идет война, а их это никак не затрагивает – действительно почувствовали угрозу, они вынуждены были сесть за стол переговоров. Кеннеди (Джон, президент США в 1961-63 гг.) заключил соглашение с Никитой Хрущевым и убрал свои военные базы с территории Турции", – напомнил он.
"Если сегодня сферой интересов США являются наши границы, то почему мы не можем сферу наших интересов распространить в том числе и на близлежащие к Америке территории? Необходимо делать все для обеспечения своей безопасности", – заключил эксперт.
На конференции "Черноморское сотрудничество – 2023" в Севастополе Ярослав Иванченко высказал мнение, что новые геополитические условия требуют создания новой – Черноморской стратегии России с привлечением к подготовке такого документа экспертов из Крыма.
В 2022 году замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что увеличение американского присутствия на Украине, стремление США к решающему военно-стратегическому превосходству и нежелание считаться с интересами Москвы создают ситуацию, аналогичную той, которая сложилась 60 лет назад во время Карибского кризиса.
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Черноморское сотрудничество – 2023" проходит на базе Севастопольского государственного университета 19 и 20 октября. Мероприятие объединило представителей власти, бизнеса, общественных организаций и ученых Крыма и Севастополя, юга России, новых регионов и Москвы. Эксперты поднимают вопросы, связанные с политической, военно-политической и экономической ситуацией макрорегионального масштаба Причерноморья и предлагают свои пути решения проблем в условиях новых вызовов для России в Черноморском регионе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Для чего Россия выходит из договора о ядерных испытаниях – эксперт
Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях
Как избежать ядерного Апокалипсиса: главное из статьи Дмитрия Медведева
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымНАТОЧерное мореМненияСШАРоссияЯрослав ИванченкоСевастопольКрымПолитикаБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:07"Хотят утилизировать украинцев": Киев закрыл больницы в Херсоне
18:49В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 400 тысяч рублей
18:14Летели на Крым: над Геническом сбиты три ракеты
17:59Такого не было 32 года: в Крыму побит температурный рекорд
17:29Как противостоять новым угрозам НАТО в Черном море
17:07У Крымского моста выросла очередь
16:47Крымский мост открыт
16:38Отбой воздушной тревоги в Севастополе
16:35Дым в районе Севастопольской бухты – причина
16:20Воздушную тревогу объявили в Севастополе
16:17Крымский мост закрыт
16:01Потери Киева растут: за сутки ликвидированы больше 800 боевиков
15:39В Крыму мужчина с ребенком провалился в люк – прокуратура начала проверку
15:13Склады боеприпасов ВСУ уничтожены под Харьковом, Херсоном и в Донбассе
14:50Три украинских штурмовика и один истребитель сбили российские ПВО
14:39Разведгруппа и шесть минометных расчетов ВСУ уничтожены под Угледаром
14:08На Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проезда
13:45Как в Афганистане и Вьетнаме: эксперт предрек действия НАТО на Украине
13:14Еще одно за день: землетрясение произошло в Австралии
12:51Террор ВСУ левобережья Херсонщины: ранены два мирных жителя
Лента новостейМолния