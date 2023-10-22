https://crimea.ria.ru/20231022/kak-protivostoyat-novym-ugrozam-nato-v-chernom-more-1132213353.html

Как противостоять новым угрозам НАТО в Черном море

Как противостоять новым угрозам НАТО в Черном море - РИА Новости Крым, 22.10.2023

Как противостоять новым угрозам НАТО в Черном море

Усиление военного присутствия США в Черном море противоречит интересам России, ставит под угрозу ее безопасность, и она вправе ответить адекватно: разместить... РИА Новости Крым, 22.10.2023

2023-10-22T17:29

2023-10-22T17:29

2023-10-22T17:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Усиление военного присутствия США в Черном море противоречит интересам России, ставит под угрозу ее безопасность, и она вправе ответить адекватно: разместить свои силы стратегического базирования в непосредственной близости к Соединенным Штатам. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым на полях Всероссийской научно-практической конференции "Черноморское сотрудничество – 2023" в Севастополе высказал глава исполнительного комитета Черноморской ассоциации международного сотрудничества (ЧАМС), кандидат исторических наук Ярослав Иванченко.По его мнению, на такой шаг Россия вправе пойти, если Штаты попытаются создать на побережье недружественных РФ стран Причерноморья новые военные базы и флот НАТО, что входит в планы альянса и вписывается в Черноморскую стратегию США.Эксперт подчеркнул, что Россия уже окружена базами НАТО – они есть в Болгарии, Румынии и других странах. А учитывая новые угрозы у границ РФ в Черноморском регионе, ситуация все больше напоминает ту, после которой возник Карибский кризис. И поскольку, судя по историческому опыту, Америка понимает только силу, – это единственно верный для России путь, полагает Иванченко."Тогда США попытались разместить вблизи России свои базы в Турции, Италии и других странах. Что сделала Россия? Она разместила свою базу, стратегическое оружие на берегах Кубы. И когда американцы, которые привыкли жить в комфорте – где-то идет война, а их это никак не затрагивает – действительно почувствовали угрозу, они вынуждены были сесть за стол переговоров. Кеннеди (Джон, президент США в 1961-63 гг.) заключил соглашение с Никитой Хрущевым и убрал свои военные базы с территории Турции", – напомнил он."Если сегодня сферой интересов США являются наши границы, то почему мы не можем сферу наших интересов распространить в том числе и на близлежащие к Америке территории? Необходимо делать все для обеспечения своей безопасности", – заключил эксперт.На конференции "Черноморское сотрудничество – 2023" в Севастополе Ярослав Иванченко высказал мнение, что новые геополитические условия требуют создания новой – Черноморской стратегии России с привлечением к подготовке такого документа экспертов из Крыма.В 2022 году замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что увеличение американского присутствия на Украине, стремление США к решающему военно-стратегическому превосходству и нежелание считаться с интересами Москвы создают ситуацию, аналогичную той, которая сложилась 60 лет назад во время Карибского кризиса. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Черноморское сотрудничество – 2023" проходит на базе Севастопольского государственного университета 19 и 20 октября. Мероприятие объединило представителей власти, бизнеса, общественных организаций и ученых Крыма и Севастополя, юга России, новых регионов и Москвы. Эксперты поднимают вопросы, связанные с политической, военно-политической и экономической ситуацией макрорегионального масштаба Причерноморья и предлагают свои пути решения проблем в условиях новых вызовов для России в Черноморском регионе.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Россия выходит из договора о ядерных испытаниях – эксперт Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях Как избежать ядерного Апокалипсиса: главное из статьи Дмитрия Медведева

https://crimea.ria.ru/20221129/nato-rassmatrivaet-chernoe-more-kak-element-oborony---blinken-1125604556.html

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Анна Петрова

нато, черное море, мнения, сша, россия, ярослав иванченко, севастополь, крым, политика, безопасность