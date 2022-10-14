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Карибский кризис 2.0: чем грозит присутствие США на Украине – МИД - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Карибский кризис 2.0: чем грозит присутствие США на Украине – МИД
Карибский кризис 2.0: чем грозит присутствие США на Украине – МИД - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Карибский кризис 2.0: чем грозит присутствие США на Украине – МИД
Стремление США к обретению решающего военно-стратегического превосходства, нежелание Вашингтона считаться с интересами Москвы и увеличивающееся американское... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T09:41
2022-10-14T09:43
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости Крым. Стремление США к обретению решающего военно-стратегического превосходства, нежелание Вашингтона считаться с интересами Москвы и увеличивающееся американское присутствие на Украине повышают риски столкновения ядерных держав, считает замглавы МИД России Сергей Рябков.По его словам, ситуация аналогична той, которая сложилась 60 лет назад во время Карибского кризиса, когда Штаты также игнорировали озабоченность Москвы, связанную с прямыми угрозами безопасности.Карибский кризис - период напряженного противостояния между СССР и США в октябре 1962 года, причиной которого стало размещение американских ракет средней дальности "Юпитер", способных достигнуть территории Советского Союза, в том числе Москвы. Ответной реакцией Союза стало размещение кадровых военных частей с атомным оружием на Кубе, в непосредственной близости от побережья США.
https://crimea.ria.ru/20221011/v-belom-dome-vyskazalis-o-vozmozhnosti-voyny-s-rossiey-1124829498.html
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министерство иностранных дел рф (мид рф), сша, российская федерация (россия, рф), в мире
Карибский кризис 2.0: чем грозит присутствие США на Украине – МИД

Замглавы МИД Рябков сравнил текущую геополитическую ситуацию с Карибским кризисом

09:41 14.10.2022 (обновлено: 09:43 14.10.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБрифинг заместителя Министра иностранных дел РФ С. Рябкова
Брифинг заместителя Министра иностранных дел РФ С. Рябкова - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости Крым. Стремление США к обретению решающего военно-стратегического превосходства, нежелание Вашингтона считаться с интересами Москвы и увеличивающееся американское присутствие на Украине повышают риски столкновения ядерных держав, считает замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Чем больше США вовлекаются в поддержку киевского режима на поле боя, тем в большей мере они становятся стороной военного противостояния с Россией, а значит, рискуют спровоцировать прямое вооруженное столкновение крупнейших ядерных держав, чреватое катастрофическими последствиями", — цитирует Рябкова РИА Новости.
Вашингтон. Белый дом - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 20:57
В Белом доме высказались о возможности войны с Россией
По его словам, ситуация аналогична той, которая сложилась 60 лет назад во время Карибского кризиса, когда Штаты также игнорировали озабоченность Москвы, связанную с прямыми угрозами безопасности.
Карибский кризис - период напряженного противостояния между СССР и США в октябре 1962 года, причиной которого стало размещение американских ракет средней дальности "Юпитер", способных достигнуть территории Советского Союза, в том числе Москвы. Ответной реакцией Союза стало размещение кадровых военных частей с атомным оружием на Кубе, в непосредственной близости от побережья США.
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НАТО проведет стратегические ядерные учения
 
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