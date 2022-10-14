https://crimea.ria.ru/20221014/karibskiy-krizis-20-chem-grozit-prisutstvie-ssha-na-ukraine--mid-1124872324.html

Карибский кризис 2.0: чем грозит присутствие США на Украине – МИД

Карибский кризис 2.0: чем грозит присутствие США на Украине – МИД - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Карибский кризис 2.0: чем грозит присутствие США на Украине – МИД

Стремление США к обретению решающего военно-стратегического превосходства, нежелание Вашингтона считаться с интересами Москвы и увеличивающееся американское... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T09:41

2022-10-14T09:41

2022-10-14T09:43

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сша

российская федерация (россия, рф)

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости Крым. Стремление США к обретению решающего военно-стратегического превосходства, нежелание Вашингтона считаться с интересами Москвы и увеличивающееся американское присутствие на Украине повышают риски столкновения ядерных держав, считает замглавы МИД России Сергей Рябков.По его словам, ситуация аналогична той, которая сложилась 60 лет назад во время Карибского кризиса, когда Штаты также игнорировали озабоченность Москвы, связанную с прямыми угрозами безопасности.Карибский кризис - период напряженного противостояния между СССР и США в октябре 1962 года, причиной которого стало размещение американских ракет средней дальности "Юпитер", способных достигнуть территории Советского Союза, в том числе Москвы. Ответной реакцией Союза стало размещение кадровых военных частей с атомным оружием на Кубе, в непосредственной близости от побережья США.

https://crimea.ria.ru/20221011/v-belom-dome-vyskazalis-o-vozmozhnosti-voyny-s-rossiey-1124829498.html

https://crimea.ria.ru/20221013/nato-provedet-strategicheskie-yadernye-ucheniya-1124868653.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), сша, российская федерация (россия, рф), в мире