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В Севастополе тренируются противодиверсионные расчеты - РИА Новости Крым, 20.10.2023
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В Севастополе тренируются противодиверсионные расчеты
В Севастополе тренируются противодиверсионные расчеты - РИА Новости Крым, 20.10.2023
В Севастополе тренируются противодиверсионные расчеты
Громкие звуки, которые слышны в центре Севастополя, - это тренировка подразделений противоподводной обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T10:07
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безопасность республики крым и севастополя
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новости крыма
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые слышны в центре Севастополя, - это тренировка подразделений противоподводной обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Учения различных подразделений на Черноморском флоте проходят регулярно, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки обычно проводятся в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах.18 октября в городе также проходили тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению.За день до этого корабли Черноморского флота отработали выполнение артиллерийской стрельбы на внешнем рейде Севастопольской бухты. Кроме того, утром того же дня военные проводили учения с применением реактивных бомбометов.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властейНа подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотников Под Севастополем взорвут больше тысячи боеприпасов – власти
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4.7
96
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости крыма, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот
В Севастополе тренируются противодиверсионные расчеты

Развожаев: в Севастополе тренируются подразделения противодиверсионной обороны

10:07 20.10.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевТренировки военных в Севастополе
Тренировки военных в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые слышны в центре Севастополя, - это тренировка подразделений противоподводной обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в центре города — это в районе Северного и Южного молов Черноморский флот проводит тренировку расчетов ППДО. Также тренировки ожидаются в течение дня. В городе все спокойно", - успокоил он.
Учения различных подразделений на Черноморском флоте проходят регулярно, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки обычно проводятся в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах.
18 октября в городе также проходили тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению.
За день до этого корабли Черноморского флота отработали выполнение артиллерийской стрельбы на внешнем рейде Севастопольской бухты. Кроме того, утром того же дня военные проводили учения с применением реактивных бомбометов.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольНовости КрымаМихаил РазвожаевЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флот
 
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