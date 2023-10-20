https://crimea.ria.ru/20231020/v-sevastopole-treniruyutsya-protivodiversionnye-raschety-1132212223.html
В Севастополе тренируются противодиверсионные расчеты
В Севастополе тренируются противодиверсионные расчеты - РИА Новости Крым, 20.10.2023
В Севастополе тренируются противодиверсионные расчеты
Громкие звуки, которые слышны в центре Севастополя, - это тренировка подразделений противоподводной обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T10:07
2023-10-20T10:07
2023-10-20T10:07
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
новости крыма
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые слышны в центре Севастополя, - это тренировка подразделений противоподводной обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Учения различных подразделений на Черноморском флоте проходят регулярно, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки обычно проводятся в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах.18 октября в городе также проходили тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению.За день до этого корабли Черноморского флота отработали выполнение артиллерийской стрельбы на внешнем рейде Севастопольской бухты. Кроме того, утром того же дня военные проводили учения с применением реактивных бомбометов.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властейНа подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотников Под Севастополем взорвут больше тысячи боеприпасов – власти
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости крыма, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот
В Севастополе тренируются противодиверсионные расчеты
Развожаев: в Севастополе тренируются подразделения противодиверсионной обороны