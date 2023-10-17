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На подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотников
На подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 17.10.2023
На подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотников
Восемь украинских беспилотников сбиты на подлете к Крыму силами ПВО и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T09:04
2023-10-17T09:04
2023-10-17T09:13
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сергей аксенов
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вооруженные силы россии
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Восемь украинских беспилотников сбиты на подлете к Крыму силами ПВО и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Глава региона призвал жителей и гостей полуострова соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России с помощью беспилотников и ракет. Так, на днях расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота отразили атаку двух безэкипажных катеров на Севастополь. Кроме того, ранее ВСУ предприняли попытку атаковать Крым зенитной ракетой комплекса противовоздушной обороны С-200, переделанной в ударный вариант. Все попытки противника отражены. В Крыму, Севастополе и других приграничных областях Российской Федерации действует "желтый" уровень террористической опасности. Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев дал новые поручения по укрытиям в СевастополеКрымчанин осужден за подготовку теракта в торговом центре СимферополяКак обострение в Израиле и Газе отразится на безопасности Крыма – эксперт
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, сергей аксенов, пво, вооруженные силы россии, атаки всу на крым
На подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотников
Аксенов: восемь украинских беспилотников сбиты и подавлены силами РЭБ на подлете к Крыму
09:04 17.10.2023 (обновлено: 09:13 17.10.2023)