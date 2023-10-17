https://crimea.ria.ru/20231017/na-podlete-k-krymu-sbity-vosem-ukrainskikh-bespilotnikov-1132133673.html

На подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотников

На подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 17.10.2023

На подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотников

Восемь украинских беспилотников сбиты на подлете к Крыму силами ПВО и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T09:04

2023-10-17T09:04

2023-10-17T09:13

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

крым

сергей аксенов

пво

вооруженные силы россии

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Восемь украинских беспилотников сбиты на подлете к Крыму силами ПВО и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Глава региона призвал жителей и гостей полуострова соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России с помощью беспилотников и ракет. Так, на днях расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота отразили атаку двух безэкипажных катеров на Севастополь. Кроме того, ранее ВСУ предприняли попытку атаковать Крым зенитной ракетой комплекса противовоздушной обороны С-200, переделанной в ударный вариант. Все попытки противника отражены. В Крыму, Севастополе и других приграничных областях Российской Федерации действует "желтый" уровень террористической опасности. Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев дал новые поручения по укрытиям в СевастополеКрымчанин осужден за подготовку теракта в торговом центре СимферополяКак обострение в Израиле и Газе отразится на безопасности Крыма – эксперт

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, сергей аксенов, пво, вооруженные силы россии, атаки всу на крым