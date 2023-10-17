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В Севастополе корабли ЧФ готовятся стрелять: когда и где пройдут учения - РИА Новости Крым, 17.10.2023
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В Севастополе корабли ЧФ готовятся стрелять: когда и где пройдут учения
В Севастополе корабли ЧФ готовятся стрелять: когда и где пройдут учения - РИА Новости Крым, 17.10.2023
В Севастополе корабли ЧФ готовятся стрелять: когда и где пройдут учения
Корабли Черноморского флота отработают выполнение артиллерийской стрельбы на внешнем рейде Севастопольской бухты. Об этом предупредил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T09:49
2023-10-17T09:49
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Корабли Черноморского флота отработают выполнение артиллерийской стрельбы на внешнем рейде Севастопольской бухты. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Он заверил, что в городе все спокойно.В Севастополе регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Утром во вторник военные Черноморского флота проводили учения с применением реактивных бомбометов.Тренировки, как правило, проходят в районе Южного и Северного молов, а также в Камышовой и Стрелецкой бухтах. Об учениях военных, а также утилизации боеприпасов, найденных в разных районах Крыма, также заранее сообщают власти республики. Читайте также на РИА Новости Крым:На подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотников Под Севастополем взорвут больше тысячи боеприпасов – власти
https://crimea.ria.ru/20231017/na-podlete-k-krymu-sbity-vosem-ukrainskikh-bespilotnikov-1132133673.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот
В Севастополе корабли ЧФ готовятся стрелять: когда и где пройдут учения

Развожаев: корабли ЧФ проведут стрельбы на внешнем рейде Севастопольской бухты

09:49 17.10.2023
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкУчения ВМФ России в Черном море
Учения ВМФ России в Черном море - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Корабли Черноморского флота отработают выполнение артиллерийской стрельбы на внешнем рейде Севастопольской бухты. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно с 10.00 до 10.30 на внешнем рейде корабли Черноморского флота будут проводить учебные артиллерийские стрельбы", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он заверил, что в городе все спокойно.
В Севастополе регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Утром во вторник военные Черноморского флота проводили учения с применением реактивных бомбометов.
Тренировки, как правило, проходят в районе Южного и Северного молов, а также в Камышовой и Стрелецкой бухтах.
Об учениях военных, а также утилизации боеприпасов, найденных в разных районах Крыма, также заранее сообщают власти республики.
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