https://crimea.ria.ru/20231017/v-sevastopole-korabli-chf-gotovyatsya-strelyat-kogda-i-gde-proydut-ucheniya-1132134523.html

В Севастополе корабли ЧФ готовятся стрелять: когда и где пройдут учения

В Севастополе корабли ЧФ готовятся стрелять: когда и где пройдут учения - РИА Новости Крым, 17.10.2023

В Севастополе корабли ЧФ готовятся стрелять: когда и где пройдут учения

Корабли Черноморского флота отработают выполнение артиллерийской стрельбы на внешнем рейде Севастопольской бухты. Об этом предупредил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T09:49

2023-10-17T09:49

2023-10-17T09:49

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

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крым

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Корабли Черноморского флота отработают выполнение артиллерийской стрельбы на внешнем рейде Севастопольской бухты. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Он заверил, что в городе все спокойно.В Севастополе регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Утром во вторник военные Черноморского флота проводили учения с применением реактивных бомбометов.Тренировки, как правило, проходят в районе Южного и Северного молов, а также в Камышовой и Стрелецкой бухтах. Об учениях военных, а также утилизации боеприпасов, найденных в разных районах Крыма, также заранее сообщают власти республики. Читайте также на РИА Новости Крым:На подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотников Под Севастополем взорвут больше тысячи боеприпасов – власти

https://crimea.ria.ru/20231017/na-podlete-k-krymu-sbity-vosem-ukrainskikh-bespilotnikov-1132133673.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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