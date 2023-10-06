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В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы: власти назвали районы
В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы: власти назвали районы - РИА Новости Крым, 06.10.2023
В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы: власти назвали районы
Спецслужбы в пятницу проведут работы по уничтожению взрывоопасных предметов в Красногвардейском, Кировском и Джанкойском, Ленинском районах полуострова, а также РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T08:13
2023-10-06T08:13
2023-10-06T08:13
олег крючков
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утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Спецслужбы в пятницу проведут работы по уничтожению взрывоопасных предметов в Красногвардейском, Кировском и Джанкойском, Ленинском районах полуострова, а также в поселке под Керчью. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.По его информации, уничтожать взрывоопасные предметы с 13.00 до 15.00 будут в Красногвардейском районе – в пгт. Октябрьский, а также в селе Вольное Джанкойского района.В городе Старый Крым работы по утилизации пройдут в пятницу с 10.00 до 14.00.В селах Октябрьское и Фронтовое Ленинского района и в селе Подмаячное, г. Керчь спецслужбы будут уничтожать взрывоопасные предметы с 10.00 до 18.00.Власти просят жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.На полуострове спецслужбы практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о громких звуках об этом заранее.Кроме того, жителей и гостей региона также предупреждают о тренировках и учениях ВС РФ.Накануне утилизировали взрывоопасные предметы в районе городов Феодосия и Старый Крым, а также в трех других районах Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В трех районах Крыма в субботу уничтожат взрывоопасные предметыЖителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных службВ трех районах Крыма будет громко - предупреждение властей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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олег крючков, крым, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы: власти назвали районы
В четырех районах Крыма и возле Керчи будут утилизировать взрывоопасные предметы
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Спецслужбы в пятницу проведут работы по уничтожению взрывоопасных предметов в Красногвардейском, Кировском и Джанкойском, Ленинском районах полуострова, а также в поселке под Керчью. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
По его информации, уничтожать взрывоопасные предметы с 13.00 до 15.00 будут в Красногвардейском районе – в пгт. Октябрьский, а также в селе Вольное Джанкойского района.
В городе Старый Крым работы по утилизации пройдут в пятницу с 10.00 до 14.00.
В селах Октябрьское и Фронтовое Ленинского района и в селе Подмаячное, г. Керчь спецслужбы будут уничтожать взрывоопасные предметы с 10.00 до 18.00.
Власти просят жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
На полуострове спецслужбы практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о громких звуках об этом заранее.
Кроме того, жителей и гостей региона также предупреждают о тренировках и учениях ВС РФ.
Накануне утилизировали
взрывоопасные предметы в районе городов Феодосия и Старый Крым, а также в трех других районах Крыма.
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