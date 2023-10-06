https://crimea.ria.ru/20231006/v-krymu-budut-unichtozhat-vzryvoopasnye-predmety-vlasti-nazvali-rayony-1131890976.html

В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы: власти назвали районы

В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы: власти назвали районы - РИА Новости Крым, 06.10.2023

В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы: власти назвали районы

Спецслужбы в пятницу проведут работы по уничтожению взрывоопасных предметов в Красногвардейском, Кировском и Джанкойском, Ленинском районах полуострова, а также РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T08:13

2023-10-06T08:13

2023-10-06T08:13

олег крючков

крым

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1c/1119624455_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_69b93f65dc61ccf0590bcec142f5c6c2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Спецслужбы в пятницу проведут работы по уничтожению взрывоопасных предметов в Красногвардейском, Кировском и Джанкойском, Ленинском районах полуострова, а также в поселке под Керчью. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.По его информации, уничтожать взрывоопасные предметы с 13.00 до 15.00 будут в Красногвардейском районе – в пгт. Октябрьский, а также в селе Вольное Джанкойского района.В городе Старый Крым работы по утилизации пройдут в пятницу с 10.00 до 14.00.В селах Октябрьское и Фронтовое Ленинского района и в селе Подмаячное, г. Керчь спецслужбы будут уничтожать взрывоопасные предметы с 10.00 до 18.00.Власти просят жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.На полуострове спецслужбы практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о громких звуках об этом заранее.Кроме того, жителей и гостей региона также предупреждают о тренировках и учениях ВС РФ.Накануне утилизировали взрывоопасные предметы в районе городов Феодосия и Старый Крым, а также в трех других районах Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В трех районах Крыма в субботу уничтожат взрывоопасные предметыЖителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных службВ трех районах Крыма будет громко - предупреждение властей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег крючков, крым, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность