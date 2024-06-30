https://crimea.ria.ru/20240630/v-krymu-obyavleno-zatyazhnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1138471180.html

В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение

В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 30.06.2024

В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение

МЧС России по Республике Крым сообщает о штормовом предупреждении об опасных гидрометеорологических явлениях на полуострове. РИА Новости Крым, 30.06.2024

2024-06-30T10:42

2024-06-30T10:42

2024-06-30T10:45

штормовое предупреждение

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. МЧС России по Республике Крым сообщает о штормовом предупреждении об опасных гидрометеорологических явлениях на полуострове.Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.За нарушение правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий предусмотрена дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.Читайте также на РИА Новости Крым:Начинается пожароопасный сезон: что можно и чего нельзя делать с 1 апреляВ Крыму наивысший класс пожарной опасности прогнозируется в ближайшие дниМы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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