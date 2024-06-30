В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
10:42 30.06.2024 (обновлено: 10:45 30.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. МЧС России по Республике Крым сообщает о штормовом предупреждении об опасных гидрометеорологических явлениях на полуострове.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 1 по 4 июля в центральных, западных, восточных районах, Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
"Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности", - уточняют в МЧС России по РК.
За нарушение правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий предусмотрена дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.
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