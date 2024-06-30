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В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 30.06.2024
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В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 30.06.2024
В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
МЧС России по Республике Крым сообщает о штормовом предупреждении об опасных гидрометеорологических явлениях на полуострове. РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T10:42
2024-06-30T10:45
штормовое предупреждение
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. МЧС России по Республике Крым сообщает о штормовом предупреждении об опасных гидрометеорологических явлениях на полуострове.Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.За нарушение правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий предусмотрена дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.Читайте также на РИА Новости Крым:Начинается пожароопасный сезон: что можно и чего нельзя делать с 1 апреляВ Крыму наивысший класс пожарной опасности прогнозируется в ближайшие дниМы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в Крыму
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РИА Новости Крым
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штормовое предупреждение, крым, новости крыма, мчс крыма
В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение

В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение

10:42 30.06.2024 (обновлено: 10:45 30.06.2024)
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗакат Солнца
Закат Солнца - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. МЧС России по Республике Крым сообщает о штормовом предупреждении об опасных гидрометеорологических явлениях на полуострове.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 1 по 4 июля в центральных, западных, восточных районах, Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.

"Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности", - уточняют в МЧС России по РК.

За нарушение правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий предусмотрена дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.
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