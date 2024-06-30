https://crimea.ria.ru/20240630/na-krymskom-mostu-trekhchasovaya-ochered-1138471532.html

На Крымском мосту трехчасовая очередь

На Крымском мосту трехчасовая очередь - РИА Новости Крым, 30.06.2024

На Крымском мосту трехчасовая очередь

На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в очереди стоят уже 782 машины. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 30.06.2024

2024-06-30T11:08

2024-06-30T11:08

2024-06-30T11:13

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

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керчь

керченский пролив

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в очереди стоят уже 782 машины. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Крымский мост закрывали вечером в субботу и в ночь на воскресенье дважды. Первый раз ограничение продлилось шесть минут, второй раз транспортный переход был закрыт менее 20 минут. В 10.00 в очереди на мост находились 562 автомобиля.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.

крымский мост

крым

керчь

керченский пролив

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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