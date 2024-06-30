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В Севастополе вводят общегородской проездной билет
В Севастополе вводят общегородской проездной билет - РИА Новости Крым, 30.06.2024
В Севастополе вводят общегородской проездной билет
С 1 июля в Севастополе можно будет оплатить проезд в общегородском транспорте проездным билетом длительного пользования, сообщает городской департамент... РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T08:45
2024-06-30T08:45
2024-06-30T08:45
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департамент транспорта севастополя
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общественный транспорт
билеты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. С 1 июля в Севастополе можно будет оплатить проезд в общегородском транспорте проездным билетом длительного пользования, сообщает городской департамент транспорта.Как уточняют в профильном ведомстве, проездной будет действовать у всех перевозчиков, на всех автобусах, троллейбусах, катерах и паромах города. Он будет подвязан к банковской карте, а в последствии его можно будет записать и на карты ЕГКС. Записать общегородской проездной на банковскую карту можно в мобильном приложении или на официальном сайте ЕГКС.В Севастополе ранее упростили порядок оформления и использования электронных карт льготных категорий граждан для оплаты проезда в городском общественном транспорте – теперь достаточно одного визита в МФЦ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на два месяца закроют важную развязку в Гагаринском районеВ России вводят штрафы за высадку инвалидов из транспортаВ Симферополе девочку высадили из автобуса – прокуратура начала проверку
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В Севастополе вводят общегородской проездной билет
В Севастополе вводят общегородской проездной билет на все виды транспорта – дептранс