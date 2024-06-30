https://crimea.ria.ru/20240630/v-sevastopole-vvodyat-obschegorodskoy-proezdnoy-bilet-1138340484.html

В Севастополе вводят общегородской проездной билет

В Севастополе вводят общегородской проездной билет - РИА Новости Крым, 30.06.2024

В Севастополе вводят общегородской проездной билет

С 1 июля в Севастополе можно будет оплатить проезд в общегородском транспорте проездным билетом длительного пользования, сообщает городской департамент... РИА Новости Крым, 30.06.2024

2024-06-30T08:45

2024-06-30T08:45

2024-06-30T08:45

севастополь

департамент транспорта севастополя

новости

транспорт

городская среда

общественный транспорт

билеты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. С 1 июля в Севастополе можно будет оплатить проезд в общегородском транспорте проездным билетом длительного пользования, сообщает городской департамент транспорта.Как уточняют в профильном ведомстве, проездной будет действовать у всех перевозчиков, на всех автобусах, троллейбусах, катерах и паромах города. Он будет подвязан к банковской карте, а в последствии его можно будет записать и на карты ЕГКС. Записать общегородской проездной на банковскую карту можно в мобильном приложении или на официальном сайте ЕГКС.В Севастополе ранее упростили порядок оформления и использования электронных карт льготных категорий граждан для оплаты проезда в городском общественном транспорте – теперь достаточно одного визита в МФЦ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на два месяца закроют важную развязку в Гагаринском районеВ России вводят штрафы за высадку инвалидов из транспортаВ Симферополе девочку высадили из автобуса – прокуратура начала проверку

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, департамент транспорта севастополя, новости, транспорт, городская среда, общественный транспорт, билеты