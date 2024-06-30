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В Севастополе вводят общегородской проездной билет - РИА Новости Крым, 30.06.2024
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В Севастополе вводят общегородской проездной билет
В Севастополе вводят общегородской проездной билет - РИА Новости Крым, 30.06.2024
В Севастополе вводят общегородской проездной билет
С 1 июля в Севастополе можно будет оплатить проезд в общегородском транспорте проездным билетом длительного пользования, сообщает городской департамент... РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T08:45
2024-06-30T08:45
севастополь
департамент транспорта севастополя
новости
транспорт
городская среда
общественный транспорт
билеты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. С 1 июля в Севастополе можно будет оплатить проезд в общегородском транспорте проездным билетом длительного пользования, сообщает городской департамент транспорта.Как уточняют в профильном ведомстве, проездной будет действовать у всех перевозчиков, на всех автобусах, троллейбусах, катерах и паромах города. Он будет подвязан к банковской карте, а в последствии его можно будет записать и на карты ЕГКС. Записать общегородской проездной на банковскую карту можно в мобильном приложении или на официальном сайте ЕГКС.В Севастополе ранее упростили порядок оформления и использования электронных карт льготных категорий граждан для оплаты проезда в городском общественном транспорте – теперь достаточно одного визита в МФЦ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на два месяца закроют важную развязку в Гагаринском районеВ России вводят штрафы за высадку инвалидов из транспортаВ Симферополе девочку высадили из автобуса – прокуратура начала проверку
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севастополь, департамент транспорта севастополя, новости, транспорт, городская среда, общественный транспорт, билеты
В Севастополе вводят общегородской проездной билет

В Севастополе вводят общегородской проездной билет на все виды транспорта – дептранс

08:45 30.06.2024
 
© Пресс-служба правительства СевастополяТранспорт
Транспорт
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. С 1 июля в Севастополе можно будет оплатить проезд в общегородском транспорте проездным билетом длительного пользования, сообщает городской департамент транспорта.

"Стоимость такого проездного составляет 2440 рублей, и действовать он будет в течение календарного месяца", – сказано в сообщении.

Как уточняют в профильном ведомстве, проездной будет действовать у всех перевозчиков, на всех автобусах, троллейбусах, катерах и паромах города. Он будет подвязан к банковской карте, а в последствии его можно будет записать и на карты ЕГКС. Записать общегородской проездной на банковскую карту можно в мобильном приложении или на официальном сайте ЕГКС.
В Севастополе ранее упростили порядок оформления и использования электронных карт льготных категорий граждан для оплаты проезда в городском общественном транспорте – теперь достаточно одного визита в МФЦ.
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СевастопольДепартамент транспорта СевастополяНовостиТранспортГородская средаОбщественный транспортБилеты
 
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