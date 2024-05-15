https://crimea.ria.ru/20240515/v-sevastopole-uprostili-oformlenie-proezdnykh-kart-dlya-lgotnikov-1137308145.html
В Севастополе упростили оформление проездных карт для льготников
В Севастополе упростили оформление проездных карт для льготников - РИА Новости Крым, 15.05.2024
В Севастополе упростили оформление проездных карт для льготников
В Севастополе упростили порядок оформления и использования электронных карт льготных категорий граждан для оплаты проезда в городском общественном транспорте... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T17:58
2024-05-15T17:58
2024-05-15T18:02
севастополь
льгота
общество
михаил развожаев
общественный транспорт
новости крыма
банковская карта
платежная карта "мир"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0d/1119143501_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_50fe1249b3ba7c2711b853b2fb0af980.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе упростили порядок оформления и использования электронных карт льготных категорий граждан для оплаты проезда в городском общественном транспорте. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он пояснил, что ранее для получения социальной карты необходимо было несколько раз посетить МФЦ или управление соцзащиты для оформления документов. В общей сложности процедура занимала до полутора месяцев.Теперь достаточно будет одного визита в МФЦ или управление соцзащиты, чтобы подать заявление на подтверждение права бесплатного проезда (льготы), указав в нем номер своей банковской именной карты платежной системы "МИР".Губернатор обратил внимание, что одним из условий использования банковской карты в качестве социальной является то, что она должна быть именной. То есть на пластик должны быть нанесены фамилия и имя владельца. При этом контролер может попросить предъявить удостоверение личности. Пользователям социальной карты менять ее не нужно.Читайте также на РИА новости Крым:В Севастополе на два месяца закроют важную развязку в Гагаринском районеВ Крыму ужесточили штрафы за безбилетный проездВ Севастополе появятся интеллектуальные транспортные системы
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0d/1119143501_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6aadb85d0613c580247880b5e12dfb2d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, льгота, общество, михаил развожаев, общественный транспорт, новости крыма, банковская карта, платежная карта "мир"
В Севастополе упростили оформление проездных карт для льготников
В Севастополе льготники смогут оформить банковскую карту как социальную для оплаты проезда
17:58 15.05.2024 (обновлено: 18:02 15.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе упростили порядок оформления и использования электронных карт льготных категорий граждан для оплаты проезда в городском общественном транспорте. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"С 1 июля в Севастополе пассажиры-льготники смогут в качестве социальной карты использовать именные банковские карты", – сообщил Развожаев.
Он пояснил, что ранее для получения социальной карты необходимо было несколько раз посетить МФЦ или управление соцзащиты для оформления документов. В общей сложности процедура занимала до полутора месяцев.
Теперь достаточно будет одного визита в МФЦ или управление соцзащиты, чтобы подать заявление на подтверждение права бесплатного проезда (льготы), указав в нем номер своей банковской именной карты платежной системы "МИР".
"После того, как управление соцзащиты подтвердит льготу, оператор системы автоматически сделает ее средством учета проезда, - пояснил Развожаев. – Срок оформления при этом сократится до 14 рабочих дней".
Губернатор обратил внимание, что одним из условий использования банковской карты в качестве социальной является то, что она должна быть именной. То есть на пластик должны быть нанесены фамилия и имя владельца. При этом контролер может попросить предъявить удостоверение личности. Пользователям социальной карты менять ее не нужно.
Читайте также на РИА новости Крым: