https://crimea.ria.ru/20240515/v-sevastopole-uprostili-oformlenie-proezdnykh-kart-dlya-lgotnikov-1137308145.html

В Севастополе упростили оформление проездных карт для льготников

В Севастополе упростили оформление проездных карт для льготников - РИА Новости Крым, 15.05.2024

В Севастополе упростили оформление проездных карт для льготников

В Севастополе упростили порядок оформления и использования электронных карт льготных категорий граждан для оплаты проезда в городском общественном транспорте... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T17:58

2024-05-15T17:58

2024-05-15T18:02

севастополь

льгота

общество

михаил развожаев

общественный транспорт

новости крыма

банковская карта

платежная карта "мир"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе упростили порядок оформления и использования электронных карт льготных категорий граждан для оплаты проезда в городском общественном транспорте. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он пояснил, что ранее для получения социальной карты необходимо было несколько раз посетить МФЦ или управление соцзащиты для оформления документов. В общей сложности процедура занимала до полутора месяцев.Теперь достаточно будет одного визита в МФЦ или управление соцзащиты, чтобы подать заявление на подтверждение права бесплатного проезда (льготы), указав в нем номер своей банковской именной карты платежной системы "МИР".Губернатор обратил внимание, что одним из условий использования банковской карты в качестве социальной является то, что она должна быть именной. То есть на пластик должны быть нанесены фамилия и имя владельца. При этом контролер может попросить предъявить удостоверение личности. Пользователям социальной карты менять ее не нужно.Читайте также на РИА новости Крым:В Севастополе на два месяца закроют важную развязку в Гагаринском районеВ Крыму ужесточили штрафы за безбилетный проездВ Севастополе появятся интеллектуальные транспортные системы

севастополь

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2024

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севастополь, льгота, общество, михаил развожаев, общественный транспорт, новости крыма, банковская карта, платежная карта "мир"