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В Севастополе упростили оформление проездных карт для льготников - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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В Севастополе упростили оформление проездных карт для льготников
В Севастополе упростили оформление проездных карт для льготников - РИА Новости Крым, 15.05.2024
В Севастополе упростили оформление проездных карт для льготников
В Севастополе упростили порядок оформления и использования электронных карт льготных категорий граждан для оплаты проезда в городском общественном транспорте... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T17:58
2024-05-15T18:02
севастополь
льгота
общество
михаил развожаев
общественный транспорт
новости крыма
банковская карта
платежная карта "мир"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе упростили порядок оформления и использования электронных карт льготных категорий граждан для оплаты проезда в городском общественном транспорте. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он пояснил, что ранее для получения социальной карты необходимо было несколько раз посетить МФЦ или управление соцзащиты для оформления документов. В общей сложности процедура занимала до полутора месяцев.Теперь достаточно будет одного визита в МФЦ или управление соцзащиты, чтобы подать заявление на подтверждение права бесплатного проезда (льготы), указав в нем номер своей банковской именной карты платежной системы "МИР".Губернатор обратил внимание, что одним из условий использования банковской карты в качестве социальной является то, что она должна быть именной. То есть на пластик должны быть нанесены фамилия и имя владельца. При этом контролер может попросить предъявить удостоверение личности. Пользователям социальной карты менять ее не нужно.Читайте также на РИА новости Крым:В Севастополе на два месяца закроют важную развязку в Гагаринском районеВ Крыму ужесточили штрафы за безбилетный проездВ Севастополе появятся интеллектуальные транспортные системы
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севастополь, льгота, общество, михаил развожаев, общественный транспорт, новости крыма, банковская карта, платежная карта "мир"
В Севастополе упростили оформление проездных карт для льготников

В Севастополе льготники смогут оформить банковскую карту как социальную для оплаты проезда

17:58 15.05.2024 (обновлено: 18:02 15.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВалидатор в общественном транспорте
Валидатор в общественном транспорте - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе упростили порядок оформления и использования электронных карт льготных категорий граждан для оплаты проезда в городском общественном транспорте. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"С 1 июля в Севастополе пассажиры-льготники смогут в качестве социальной карты использовать именные банковские карты", – сообщил Развожаев.
Он пояснил, что ранее для получения социальной карты необходимо было несколько раз посетить МФЦ или управление соцзащиты для оформления документов. В общей сложности процедура занимала до полутора месяцев.
Теперь достаточно будет одного визита в МФЦ или управление соцзащиты, чтобы подать заявление на подтверждение права бесплатного проезда (льготы), указав в нем номер своей банковской именной карты платежной системы "МИР".
"После того, как управление соцзащиты подтвердит льготу, оператор системы автоматически сделает ее средством учета проезда, - пояснил Развожаев. – Срок оформления при этом сократится до 14 рабочих дней".
Губернатор обратил внимание, что одним из условий использования банковской карты в качестве социальной является то, что она должна быть именной. То есть на пластик должны быть нанесены фамилия и имя владельца. При этом контролер может попросить предъявить удостоверение личности. Пользователям социальной карты менять ее не нужно.
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СевастопольЛьготаОбществоМихаил РазвожаевОбщественный транспортНовости КрымаБанковская картаПлатежная карта "Мир"
 
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