https://crimea.ria.ru/20240612/v-rossii-vvodyat-shtrafy-za-vysadku-invalidov-iz-transporta-1138049637.html

В России вводят штрафы за высадку инвалидов из транспорта

В России вводят штрафы за высадку инвалидов из транспорта - РИА Новости Крым, 12.06.2024

В России вводят штрафы за высадку инвалидов из транспорта

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 30 тысяч рублей за принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного... РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T10:52

2024-06-12T10:52

2024-06-12T10:52

владимир путин (политик)

закон и право

россия

инвалидность

общественный транспорт

штрафы

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 30 тысяч рублей за принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта. Документ опубликован на портале правовой информации.В соответствии с законом, штрафы предусмотрены в случаях, если из транспорта высадили инвалида I группы, который следует без сопровождения, даже если инвалид не подтвердил право на бесплатный или льготный проезд. Для водителей размер санкции составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.В Кодексе об административных правонарушениях ранее появилась статья об ответственности за высадку из общественного транспорта детей младше 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе девочку высадили из автобуса – прокуратура начала проверкуСкандал в Севастополе: водитель маршрутки удерживал ребенка в автобусе#Народнаясводка: учительница из Симферополя пожаловалась на водителя маршрутки

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), закон и право, россия, инвалидность, общественный транспорт, штрафы, общество, новости