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В России вводят штрафы за высадку инвалидов из транспорта
В России вводят штрафы за высадку инвалидов из транспорта - РИА Новости Крым, 12.06.2024
В России вводят штрафы за высадку инвалидов из транспорта
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 30 тысяч рублей за принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного... РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T10:52
2024-06-12T10:52
2024-06-12T10:52
владимир путин (политик)
закон и право
россия
инвалидность
общественный транспорт
штрафы
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 30 тысяч рублей за принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта. Документ опубликован на портале правовой информации.В соответствии с законом, штрафы предусмотрены в случаях, если из транспорта высадили инвалида I группы, который следует без сопровождения, даже если инвалид не подтвердил право на бесплатный или льготный проезд. Для водителей размер санкции составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.В Кодексе об административных правонарушениях ранее появилась статья об ответственности за высадку из общественного транспорта детей младше 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе девочку высадили из автобуса – прокуратура начала проверкуСкандал в Севастополе: водитель маршрутки удерживал ребенка в автобусе#Народнаясводка: учительница из Симферополя пожаловалась на водителя маршрутки
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владимир путин (политик), закон и право, россия, инвалидность, общественный транспорт, штрафы, общество, новости
В России вводят штрафы за высадку инвалидов из транспорта
Путин подписал закон о наказании за высадку инвалидов I группы из общественного транспорта