https://crimea.ria.ru/20240630/na-krymskom-mostu-vyrosla-ochered-1138468703.html
На Крымском мосту выросла очередь
На Крымском мосту выросла очередь - РИА Новости Крым, 30.06.2024
На Крымском мосту выросла очередь
На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в очереди стоят 200 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T08:01
2024-06-30T08:01
2024-06-30T08:02
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в очереди стоят 200 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Крымский мост закрывали вечером в субботу и в ночь на воскресенье дважды. Первый раз ограничение продлилось шесть минут, второй раз транспортный переход был закрыт менее 20 минут.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
крымский мост
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, логистика, крым, новости крыма, транспорт, керчь, тамань, керченский пролив
На Крымском мосту выросла очередь
В очереди на Крымском мосту стоят 200 машин
08:01 30.06.2024 (обновлено: 08:02 30.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в очереди стоят 200 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"По состоянию на 8:00 в очереди со стороны Тамани находится 200 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.", – говорится в сообщении.
Крымский мост закрывали вечером в субботу и в ночь на воскресенье дважды. Первый раз ограничение продлилось шесть минут, второй раз транспортный переход был закрыт менее 20 минут.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.