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Очередь на Крымский мост продолжает расти - время ожидания до двух часов - РИА Новости Крым, 30.06.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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Очередь на Крымский мост продолжает расти - время ожидания до двух часов
Очередь на Крымский мост продолжает расти - время ожидания до двух часов - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Очередь на Крымский мост продолжает расти - время ожидания до двух часов
На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в очереди стоят уже 562 машины. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T10:02
2024-06-30T10:08
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
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транспорт
керчь
керченский пролив
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в очереди стоят уже 562 машины. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Крымский мост закрывали вечером в субботу и в ночь на воскресенье дважды. Первый раз ограничение продлилось шесть минут, второй раз транспортный переход был закрыт менее 20 минут. В 8.00 в очереди на мост находились 200 автомобилей.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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Новости
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, новости, новости крыма, транспорт, керчь, керченский пролив, тамань
Очередь на Крымский мост продолжает расти - время ожидания до двух часов

В очереди на Крымский мост стоят 562 автомобиля - время ожидания до двух часов

10:02 30.06.2024 (обновлено: 10:08 30.06.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в очереди стоят уже 562 машины. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"По состоянию на 10:00 в очереди со стороны Тамани находится 562 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении.
Крымский мост закрывали вечером в субботу и в ночь на воскресенье дважды. Первый раз ограничение продлилось шесть минут, второй раз транспортный переход был закрыт менее 20 минут. В 8.00 в очереди на мост находились 200 автомобилей.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымНовостиНовости КрымаТранспортКерчьКерченский проливТамань
 
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