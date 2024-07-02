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250 дней и ночей: героическая оборона Севастополя в цифрах - РИА Новости Крым, 02.07.2024
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Инфографика
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250 дней и ночей: героическая оборона Севастополя в цифрах
250 дней и ночей: героическая оборона Севастополя в цифрах - РИА Новости Крым, 02.07.2024
250 дней и ночей: героическая оборона Севастополя в цифрах
82 года назад завершилась героическая оборона Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T09:09
2024-07-02T09:09
инфографика
севастополь
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крым в великой отечественной войне
память
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. 82 года назад завершилась героическая оборона Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.Противник потерял более 300 тысяч человек. Из-за серьезных потерь немецкая 11-я армия Манштейна не смогла принять участие в битве за Кавказ.За оборону Севастополя награждены медалью более 50 тысяч советских воинов и офицеров. Как проходили сражения и когда Севастополь получил звание города-героя – в инфографике РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, история, крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне, память, великая отечественная война, инфографика
250 дней и ночей: героическая оборона Севастополя в цифрах

Героическая 250-дневная оборона Севастополя завершилась 82 года назад - инфографика

09:09 02.07.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. 82 года назад завершилась героическая оборона Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.
Противник потерял более 300 тысяч человек. Из-за серьезных потерь немецкая 11-я армия Манштейна не смогла принять участие в битве за Кавказ.
За оборону Севастополя награждены медалью более 50 тысяч советских воинов и офицеров. Как проходили сражения и когда Севастополь получил звание города-героя – в инфографике РИА Новости Крым.
Оборона СевастополяОборона Севастополя
ИнфографикаСевастопольИсторияКрым в истории: секреты, факты, фотоКрым в Великой Отечественной войнеПамятьВеликая Отечественная война
 
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