https://crimea.ria.ru/20240701/glavnoe-za-den-1-iyulya-1138511716.html

Главное за день: 1 июля

Главное за день: 1 июля - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Главное за день: 1 июля

Силы ПВО отразили массированную атаку дронов на Брянскую и Курскую области. Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области. В... РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T22:52

2024-07-01T22:52

2024-07-01T22:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Силы ПВО отразили массированную атаку дронов на Брянскую и Курскую области. Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области. В Париже вспыхнули беспорядки после 1-го тура парламентских выборов. Акции фабрики Порошенко в Липецке перешли в собственность РФ. В Кремле прокомментировали усиление ВСУ на границе с Белоруссией. В России выросли тарифы на "коммуналку".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на Брянскую и Курскую областиРоссийские средства ПВО в ночь на понедельник отразили массированную атаку украинских беспилотников на Брянскую и Курскую области.По данным Минобороны РФ, в Брянской области семь беспилотников сбиты над территорией Трубчевского района, два – над Карачевским районом, шесть дронов сбиты над территорией Выгоничского района, еще три перехвачены на подлете к городу Брянску. Пострадавших и разрушений нет.В Курской области сбили семь украинских дронов самолетного типа – в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курских районах.Армия России освободила еще два населенных пункта в ходе СВОРоссийская армия взяла под контроль еще два населенных пункта – Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в Донецкой Народной Республике.Степовую Новоселовку освободили подразделения группировки войск "Запад", тем самым более выгодные рубежи. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили Новопокровское и улучшили тактическое положение.В целом за прошедшие сутки, по данным Минобороны России, ударами российской авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии уничтожены самолеты ВВС Украины на открытой стоянке, инфраструктура военного аэродрома противника, ремонтно-восстановительный комплекс, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров и другие важные военные объекты.Потери ВСУ на всех направлениях за сутки составили более двух тысяч боевиков, наибольшие – на южном направлении (до 620 военнослужащих).Беспорядки в Париже на фоне выборов в парламентПосле оглашения предварительных результатов первого тура парламентских выборов во Франции, победу в которых одерживает "Национальное объединение" Марин Ле Пен, в Париже начались манифестации. К месту проведения акции были стянуты полицейские.Радикалы начали бить витрины кафе и поджигать мусорные баки. Протестующие также скандировали антифашистские лозунги, выражая таким образом недовольство победой правых. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.По итогам 1 тура "Национальное объединение" набирает 34% голосов, блок левых сил "Новый народный фронт" – 28,5%, правительственный блок Эммануэля Макрона "Вместе" – на третьем месте с 22%.Европейские СМИ отмечают, что если Партия Ле Пен получит абсолютное большинство, они демонтируют ключевые внешнеполитические платформы Макрона, как минимум – прекратят поставки французских ракет большой дальности на Украину.Акции фабрики Порошенко в Липецке перешли в собственность РФАкции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко, переданы в доход Российской Федерации.Кроме того, в собственность государства перешли акции ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий" и АО "Завод фрикционных и термостойких материалов". По словам директора Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова, эти компании финансировали украинскую армию в течение нескольких лет.Усиление ВСУ на границе с Белоруссией – оценка КремляМосква обеспокоена тем, что Украина стягивает войска к белорусской границе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что Белоруссия – это союзное государство, и министерства обороны обеих стран находятся в постоянном контакте.Президенты России и Белоруссии смогут обсудить эту тему на полях саммита ШОС, если посчитают это необходимым, добавил представитель Кремля.Увеличение тарифов ЖКХ в РоссииС 1 июля в России увеличились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Это произошло впервые с 2022 года.По прогнозам Минэкономразвития, в среднем плата вырастет на 500 рублей. При этом каждый регион установит размер тарифа самостоятельно с учетом среднего индекса от Кабмина.При этом для многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, членов семей погибших инвалидов войны и участников Великой Отечественной есть хорошая новость: оплачивать услуги ЖКХ эти категории граждан будут без банковской комиссии. Норма вступает в силу с 1 июля.

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https://crimea.ria.ru/20240701/komu-polozheno-udostoverenie-veterana-boevykh-deystviy-1138492034.html

https://crimea.ria.ru/20240701/narod-golosuet-protiv-chto-pokazali-vybornye-protsessy-v-ssha-i-frantsii-1138481325.html

https://crimea.ria.ru/20240701/ukrainskogo-zhurnalista-gordona-prigovorili-k-14-godam-zaklyucheniya-1138491658.html

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главное за день, новости, пво, харьковская область, донецкая народная республика (днр), франция, париж, петр порошенко, белоруссия, украина