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ВС РФ ликвидировали свыше 2000 боевиков Украины и 6 складов боеприпасов

ВС РФ ликвидировали свыше 2000 боевиков Украины и 6 складов боеприпасов - РИА Новости Крым, 01.07.2024

ВС РФ ликвидировали свыше 2000 боевиков Украины и 6 складов боеприпасов

Порядка 2025 боевиков Вооруженных сил Украины и шесть складов боеприпасов ликвидировали российские военные за сутки. Также успешно отражены три вражеские атаки... РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T14:43

2024-07-01T14:43

2024-07-01T14:43

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

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харьковская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Порядка 2025 боевиков Вооруженных сил Украины и шесть складов боеприпасов ликвидировали российские военные за сутки. Также успешно отражены три вражеские атаки и пять контратак. Об этом сообщает Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника. Отражена атака штурмовой группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ", – говорится в сообщении.По информации военного ведомства, потери ВСУ составили до 620 военнослужащих. Поражена военная техника, в том числе два бронетранспортера М113, 155 мм гаубица М198 и 105 мм орудие М119 производства США, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства и три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Подразделения группировки войск "Север" за сутки отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, которые потеряли до 320 военнослужащих и вооружение, в числе которого две 155 мм гаубицы М777 производства США. Также уничтожены полевой склад боеприпасов и три станции контрбатарейной борьбы производства США и Израиля."Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи", – сообщают в Минобороны.ВСУ потеряли до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и четыре пикапа. Также поражены две 155 мм гаубицы М777 производства США и пять полевых складов боеприпасов Украины.Населенный пункт Новопокровское ДНР освободили подразделения группировки войск "Центр" и улучшили тактическое положение. Российские военные отразили пять контратак штурмовых групп. Противник потерял до 405 военнослужащих, а также боевую машину пехоты "Bradley", бронеавтомобиль "MaxxPro" и 155 мм гаубицу М777 производства США.Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Восток". Они отразили контратаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ и ликвидировали до 120 украинских военнослужащих. Кроме того, была поражена военная техника, в том числе семь автомобилей и две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании.Благодаря действиям подразделений группировки войск "Днепр" противник потерял до 85 военнослужащих и военную технику, в числе которой 155 мм гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ нанесла удары по военному аэродрому и ремонтному комплексу ВСУРоссийские войска поразили железнодорожный эшелон ВСУ с вооружениемВСУ потеряли почти 14 000 боевиков за неделю – Минобороны

новые регионы россии

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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика