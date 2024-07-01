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Ночные атаки ВСУ на российские регионы: что известно - РИА Новости Крым, 01.07.2024
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Ночные атаки ВСУ на российские регионы: что известно
Ночные атаки ВСУ на российские регионы: что известно - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Ночные атаки ВСУ на российские регионы: что известно
Силы противовоздушной обороны в ночь на понедельник отразили атаку над Брянской областью, уничтожено 18 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T05:55
2024-07-01T05:55
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
курская область
белгородская область
брянск
брянская область
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на понедельник отразили атаку над Брянской областью, уничтожено 18 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его информации, семь беспилотников сбиты над территорией Трубчевского района, два над Карачевским районом, шесть дронов сбиты над территорией Выгоничского района, еще три перехвачены на подлете к городу Брянску."Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - написал Богомаз в своем ТГ-канале.В Курской области ночью также отбивали атаку украинских дронов."Наши бойцы ПВО сбили семь украинских БПЛА самолетного типа в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курских районах. Спасибо нашим защитникам!" - написал в Telegram врио губернатора области Алексей Смирнов.В Белгородской области в ночь на 1 июля атаке беспилотниками подвергся Грайворонский городской округ. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в селе Глотово несколько БПЛА атаковали частный сектор, повреждены два дома и автомобиль. В селе Сподарюшино один частный дом разрушен при сбросе взрывного устройства. Кроме того, несколько населенных пунктов обесточены из-за повреждения линии электропередачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака FPV-дронов ВСУ на Белгородскую область: ранены мирные жителиВ Белгородской области дрон ВСУ сжег машину - пострадала женщинаИз-за ракетной атаки на Севастополь пострадали три мирных жителя
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Новости
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РИА Новости Крым
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, курская область, белгородская область, брянск, брянская область, безопасность
Ночные атаки ВСУ на российские регионы: что известно

ВСУ в ночь на понедельник атаковали беспилотниками Брянскую и Курскую области

05:55 01.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на понедельник отразили атаку над Брянской областью, уничтожено 18 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его информации, семь беспилотников сбиты над территорией Трубчевского района, два над Карачевским районом, шесть дронов сбиты над территорией Выгоничского района, еще три перехвачены на подлете к городу Брянску.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - написал Богомаз в своем ТГ-канале.
В Курской области ночью также отбивали атаку украинских дронов.
"Наши бойцы ПВО сбили семь украинских БПЛА самолетного типа в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курских районах. Спасибо нашим защитникам!" - написал в Telegram врио губернатора области Алексей Смирнов.
В Белгородской области в ночь на 1 июля атаке беспилотниками подвергся Грайворонский городской округ. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в селе Глотово несколько БПЛА атаковали частный сектор, повреждены два дома и автомобиль. В селе Сподарюшино один частный дом разрушен при сбросе взрывного устройства. Кроме того, несколько населенных пунктов обесточены из-за повреждения линии электропередачи.
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Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)НовостиКурская областьБелгородская областьБрянскБрянская областьБезопасность
 
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