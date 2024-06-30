https://crimea.ria.ru/20240630/ataka-fpv-dronov-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-raneny-mirnye-zhiteli-1138473248.html

Атака FPV-дронов ВСУ на Белгородскую область: ранены мирные жители

Атака FPV-дронов ВСУ на Белгородскую область: ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 30.06.2024

Атака FPV-дронов ВСУ на Белгородскую область: ранены мирные жители

Мирные жители ранены при атаке дронами FPV-дронами ВСУ села Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщает губернатор Вячеслав... РИА Новости Крым, 30.06.2024

2024-06-30T13:43

2024-06-30T13:43

2024-06-30T13:43

вячеслав гладков

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

белгородская область

обстрелы белгородской области

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Мирные жители ранены при атаке дронами FPV-дронами ВСУ села Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.Губернатор уточнил, для дальнейшего лечения бригады скорой доставляют пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода.Кроме того, в селе различные повреждения получили четыре частных дома. Один из них разрушен.Информация о последствиях уточняется.Ранее стало известно, что в городе Грайворон Белгородской области беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный возле многоквартирных домов. Пострадала мирная жительница: у нее закрытая черепно-мозговая травма и осколочное ранение ноги.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо спасателей пострадали в Донецке из-за обстрела ВСУВСУ атаковали шесть областей России с помощью беспилотниковНад Крымом сбиты два украинских беспилотника

белгородская область

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вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), белгородская область, обстрелы белгородской области, новости