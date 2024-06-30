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Атака FPV-дронов ВСУ на Белгородскую область: ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 30.06.2024
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Атака FPV-дронов ВСУ на Белгородскую область: ранены мирные жители
Атака FPV-дронов ВСУ на Белгородскую область: ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Атака FPV-дронов ВСУ на Белгородскую область: ранены мирные жители
Мирные жители ранены при атаке дронами FPV-дронами ВСУ села Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщает губернатор Вячеслав... РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T13:43
2024-06-30T13:43
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
белгородская область
обстрелы белгородской области
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Мирные жители ранены при атаке дронами FPV-дронами ВСУ села Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.Губернатор уточнил, для дальнейшего лечения бригады скорой доставляют пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода.Кроме того, в селе различные повреждения получили четыре частных дома. Один из них разрушен.Информация о последствиях уточняется.Ранее стало известно, что в городе Грайворон Белгородской области беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный возле многоквартирных домов. Пострадала мирная жительница: у нее закрытая черепно-мозговая травма и осколочное ранение ноги.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо спасателей пострадали в Донецке из-за обстрела ВСУВСУ атаковали шесть областей России с помощью беспилотниковНад Крымом сбиты два украинских беспилотника
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), белгородская область, обстрелы белгородской области, новости
Атака FPV-дронов ВСУ на Белгородскую область: ранены мирные жители

Мирные жители ранены при атаке дронами FPV-дронами ВСУ Белгородской области

13:43 30.06.2024
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Мирные жители ранены при атаке дронами FPV-дронами ВСУ села Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
"В результате атаки дрона в частном доме ранены двое мирных жителей. Мужчина и женщина попутным транспортом доставлены в Борисовскую ЦРБ. По информации медиков, состояние раненых оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.
Губернатор уточнил, для дальнейшего лечения бригады скорой доставляют пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода.
Кроме того, в селе различные повреждения получили четыре частных дома. Один из них разрушен.
Информация о последствиях уточняется.
Ранее стало известно, что в городе Грайворон Белгородской области беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный возле многоквартирных домов. Пострадала мирная жительница: у нее закрытая черепно-мозговая травма и осколочное ранение ноги.
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Вячеслав ГладковОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиНовости
 
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